Bursa TB, yeni işbirlikleri için Dubai’deydi

EKONOMİ (BURSA) - Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), gıda sektöründe faaliyet gösteren üyelerine ihracat kapılarını aralamak ve uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ticaret Bakanlığı’nca desteklenen Gıda Sektöründe Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Projesi kapsamında, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde B2B organizasyonu düzenleyen Bursa TB, proje üyesi 13 firmayı ülkenin önde gelen firma temsilcileri ile buluşturdu. Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Silmez ile Meclis Başkan Yardımcısı Mustafa Aksu’nun yanı sıra Dubai Ticaret Ataşesi Hacı Hasan Kaygısız ve Muhammed Emin Erkal’ın da eşlik ettiği programda, alıcı ve distribütörlerle 100’ü aşkın görüşme yapan Bursa TB üyesi firmalar, zeytin ve zeytinyağından sebze-meyveye, dondurulmuş gıdadan turşu-turşu çeşitlerine, süt ve süt ürünlerine kadar geniş ürün yelpazesini Dubai pazarında tanıtarak yeni iş bağlantıları kurma fırsatı buldu.

Organizasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gıda UR-GE Heyet Başkanı ve Bursa TB Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Silmez, Bursa ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında yaklaşık 120 milyon dolar olan ticaret hacminin istenilen düzeyde olmadığını söyledi. B2B görüşmeleri ile ilk etapta ikili ticari ilişkileri artırmayı hedeflediklerini dile getiren Silmez, “Gerçekleştirdiğimiz yurt dışı pazarlama faaliyetlerinin de etkisiyle önümüzdeki dönemde Birleşik Arap Emirlikleri’ne olan ihracatımızın artacağına inanıyoruz” dedi. Heyet, GULFOOD 2024 Uluslararası Gıda Fuarı’nı da ziyaret ederek, gıda sektöründeki son teknolojiler ve yeni trendleri yakından inceledi.