TÜGİS Dünya Gıda Günü’nde gıda hakkının önemine dikkat çekti

Artan nüfus, yetersiz beslenme, tarım arazilerinin verimsizleşmesi ve gıda güvenliği konularına dikkat çekmek amacıyla 1981 yılında Birleşmiş Milletler Dünya Tarım Örgütü (FAO) tarafından ilan edilen Dünya Gıda Günü’nde çeşitli kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının farkındalık yaratma amacıyla çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu kapsamdaki çalışmalarını aktaran Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası TÜGİS Başkanı Kaan Sidar, gıda hakkının temel bir insan hakkı olduğuna dikkat çekerek gıda hakkının korunması ve güvenli gıdaya erişimin sağlanması için adımların sürmesi gerektiğini kaydetti.

Yeterli ve güvenli gıda için sürdürülebilir çözümler şart

BM Gıda ve Tarım Örgütü verileri 2050'de dünya nüfusunun 9,7 milyara ulaşacağını gösteriyor diyen TÜGİS Başkanı Kaan Sidar; “Nüfus artış hızı, gıda güvencesi konusunda somut adımlar atılması gerektiğini ortaya koyuyor. Sınırlı kaynaklar ve iklim krizinin etkileri gözetildiğinde dünya nüfusunu besleyecek miktarda gıda üretiminin, gıda endüstrisinin gelişmişliği ve güvenilirliğiyle paralel olduğunu görüyoruz. Yeterli ve güvenli gıdaya erişim sorununu çözmek için sürdürülebilir gıda sistemlerini hayata geçirmeli, açlık ve yetersiz beslenme ve gıda israfı gibi sorunlara kalıcı çözümler üretmeliyiz. İklim değişikliği ve sınırlı doğal kaynaklar gibi küresel sorunlar gıda zincirinin her bir halkası üzerine yeniden düşünülmesi gerekliliğini ortaya koyuyor. Ayrıca ortaya konacak çözüm önerilerinin adil olma, kapsayıcılık gibi etik değerlere ve çevreye saygılı olması gerekiyor.” dedi.

Sürdürülebilir Gıda Zirvesi 10. yılında

TÜGİS Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Sidar açıklamalarında, Sürdürülebilir Gıda Zirvesi’nin sektörün geleceği için düzenlenen en önemli organizasyonlar arasında yer aldığını da ifade etti. Sidar; “Bu yıl onuncusunu düzenlemekten gurur duyduğumuz Sürdürülebilir Gıda Zirvesi’nin, gıda hakkına yönelik farkındalığı artırmak, sürdürülebilir gıda üretimini sağlayacak gıda stratejilerini birlikte oluşturmak adına önemli bir platform olacağına inanıyorum.” dedi.

Etkinliğin ev sahiplerinden Sürdürülebilirlik Akademisi Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Semra Sevinç, Sürdürülebilir Gıda Zirvesi’nde alanında uzman isimlerin katkılarıyla gıdanın geleceğinin konuşulacağını ifade ederek “Gıda sektörünün toplum için güvenli ve lezzetli ürünler üretmesinin yanında daha yeşil bir gezegene, daha sağlıklı yaşama ve gelişen bir ekonomiye yönelik hizmetlerini desteklemek ve geliştirmek amacıyla gerçekleşeceğimiz zirvenin sektörde kalıcı ve olumlu değişimler meydana getirmesini hedefliyoruz.” dedi.