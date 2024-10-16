İnovaLİG’ten Dof Robotics’e İnovasyon Stratejisi Ödülü

Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında, Haliç Kongre Merkezi’nde bu yıl 11.'si düzenlenen, Türkiye’nin inovasyon şampiyonlarının belirlendiği törende, Dof Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan ödülü Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten aldı.

“Bu başarı, inovasyona dayalı stratejimizin ve ekibimizin özverili çabalarının bir parçasıdır"

Sürdürülebilir Ar-Ge ve inovasyon stratejileri ve yenilikçi teknolojilerinin ödülle taçlandırılmasından gurur duyduğunu belirten Mustafa Mertcan, “Bu başarı, inovasyona dayalı stratejimizin ve ekibimizin özverili çabalarının bir parçasıdır.” dedi.

Mertcan, “Geliştirdiğimiz yenilikçi robot ve yazılım çözümlerimizle Yeşilköy İhtisas Serbest Bölge’de bulunan fabrikamızda robotik, otomasyon, simülasyon ile yüksek kaliteli görsel ve işitsel içeriklerin harmanlandığı ürünlerimizi geliştirerek, %95'ini 80’den fazla ülkeye ihraç ediyoruz. Şimdiye kadar başta Amerika ve Çin olmak üzere 80’den fazla ülkeye %100 yerli ve milli, 500’den fazla teknoloji ürünümüzü ihraç ettik. Dünya çapında tanınmış Universal Studios, Marvel, Warner Bros ve Transformers gibi imarkalara robotlar ve yazılım hizmetleri sunarak geleceğin eğlence (amusement) teknolojisine yön vermeye devam ediyoruz.” diye konuştu.

"Ar-Ge merkezimizde yıllık cironun %10’ unu yeni projelerimize ayırıyoruz"

Kuruldukları günden bu yana sürdürülebilir Ar-Ge ve inovasyon stratejileri ve yenilikçi projelere çok büyük önem verdiklerini ve bu sayede de Turquality programına doğrudan katıldıklarını dile getiren Mertcan, “Ar-Ge merkezimizde yıllık cironun %10’ unu yeni projelerimize ayırıyoruz. Bu projeler, yenilikçi ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesine ve küresel ölçekte rekabet gücümüzün artırılmasına yönelik stratejik adımlarımızın bir parçasını oluşturuyor. Ayrıca 2023 yılında kurduğumuz Dof Akademi ile şirket içi ve dışı eğitimler veriyor ve hem teknik hem de akademik konularda gençlerin yetiştirilmesine önem veriyoruz.” diye belirtti.