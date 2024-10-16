Dev havacılık şirketi en az 10 milyar dolarlık hisse satacak

Boing, içinde bulunduğu krizi atlatabilmek için hisse satışına yöneldi. Şirket, nakit akışını durdurmak için en az 10 milyar dolarlık hisse satacak.

CNBC-e haberine göre, Boeing, bu yılın başında bir 737 MAX uçağında meydana gelen olayın ardından ortaya çıkan kalite sorunları ve kısa bir süre önce üretimi durduran işçi grevi nedeniyle zor günler geçiriyor.

Şirket, yaptığı açıklamada, önümüzdeki üç yıl içinde 25 milyar dolara kadar hisse veya borç ihraç edebileceğini ve 10 milyar dolarlık yeni bir kredi anlaşması imzaladığını duyurdu.

10 milyar dolarlık hisse satışı

Kaynaklara göre, Boeing'in bu yeni adım kapsamında 10 milyar dolarlık bir hisse satışı gerçekleştirmesi bekleniyor.

Şirket, "Bunlar likiditeye erişimi desteklemek adına atılan temkinli adımlar" ifadelerini kullandı.

Boeing hisseleri 152 dolar seviyesinde

Yılın başında yaklaşık 250 dolar olan Boeing hisseleri, şimdilerde 152 dolar seviyesinde. Analistler, Boeing'in kısa vadeli nakit sıkıntısını ele alırken, önümüzdeki yıllarda daha fazla fon toplama zeminini hazırlamasını olumlu karşıladı.

Boeing çalışanlarının grevi şirketi derinden etkiledi

Geçen ay başlayan grev, son karını 2018’de elde eden uçak üreticisinin mali sıkıntılarını daha da derinleştirdi. Grev öncesinde Boeing’in operasyonları aylık yaklaşık 1 milyar dolar zarar ediyordu.

Eylül ayı sonunda şirketin kasasında 10,3 milyar dolar bulunuyordu ve bu, faaliyetlerini sürdürebilmek için gerekli minimum miktara oldukça yakın. Analistlere göre, grev Boeing'e aylık en az 1 milyar dolara mal oluyor.

Yeni 10 milyar dolarlık kredi anlaşması, şirketin halihazırda kullanılmamış olan 10 milyar dolarlık kredi anlaşmalarına ek olarak sağlandı. Şirketin net borcu 45 milyar dolara ulaştı.

Kredi derecelendirme kuruluşları, Boeing’in sermaye artırması gerektiği ve borcunun "çöp" seviyesine düşebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Boeing 17 bin kişiyi işten çıkaracak

Cuma günü Boeing, yaklaşık 17.000 kişiyi işten çıkaracağını ve işçilerin grevi nedeniyle daha büyük kayıpların yaşanabileceğini açıkladı.

Boeing CEO’su Kelly Ortberg, işten çıkarma planıyla ilgili olarak çalışanlarına gönderdiği mesajda, "İşimiz çok zor bir durumda ve karşılaştığımız zorlukları hafife almak mümkün değil" dedi.

Boeing’in 33.000 üyeli işçi sendikası, 13 Eylül’de maaşlarda yüzde 40 artış talebiyle greve başlamıştı. Şirketin dört yıl içinde yüzde 25 zam ve iyileştirilmiş emeklilik paketi sunduğu anlaşma, Boeing’in bir sonraki uçağını sendikalı Pasifik Kuzeybatısı’nda üretme garantisini de içeriyordu, ancak bu teklif sendikanın taleplerini karşılamadı.