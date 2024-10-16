Sabancılardan Adana’ya 100 milyon dolarlık yatırım

Selçuk ALTUN / ADANA

Adana’nın merkez Sarıçam ilçesindeki lojistik merkezinin temel atma töreni Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ve çok sayıda davetlinin katılımıyla, Gratis Kurucu Ortağı Demir Sabancı’nın ev sahipliğinde yapıldı.

Gratis’in Adana’da 56 bin 500 metrekare kapalı alanda kurulacak lojistik merkezinde bin 300 kişi istihdam edilecek. Şirketin İstanbul Tuzla’da bulunan lojistik merkezine ek olarak Adana’da 2025 yılında hizmete girecek yeni tesisi, Anadolu’daki pek çok kente hizmet verecek.

Gratis Kurucu Ortağı Demir Sabancı, şirketin kuruluşunun 15’inci yılında memleketi Adana’da böyle bir yatırımı hayata geçirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Adana’daki yatırımı ‘bacasız fabrika’ olarak tanımlayan Demir Sabancı, “Rahmetli dedemin, babamın ve amcalarımın ömürlerini geçirdiği ve büyük yatırımlar yaptığı güzel ve bereketli Adana’mıza, Gratis şirketimizin de 100 milyon dolarlık yatırımı yaparak, böyle bir tesis kazandırmasından dolayı son derece duyguluyum. Bin 300 Adanalımıza iş imkanımı sağlayacak olan bu tesisten dolayı Allah’ıma şükrediyorum” dedi. Sabancı, yatırımı 2025 yılı sonuna kadar faaliyete geçirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Satış ve pazarlama kanalı olma hedefiyle 2009 yılında kurulan Gratis’in bugün Türkiye’nin her ilinde 714 mağaza ve e-ticaret sitesi, 10 bin çalışanı ile faaliyet gösterdiğini vurgulayan Sabancı, “Hedefimiz Adana yatırımımız sayesinde bu rakamları iki katına çıkartmak, ülke genelinde 1.500 mağazaya ulaşmak, çalışan sayısını 20 binin üzerine çıkartmak, lider konumumuzu pekiştirmek ve belirli bir zaman sonra da yurt dışı piyasalara açılmak” diye konuştu.

Adana yatırımının, günlük 11 milyona varan müşteri sayısını ikiye katlamalarına katkı sağlayacağını anlatan Sabancı, “Ayrıca sayıları 500’e varan tedarikçilerimizin önümüzdeki dönemde 50 bin adetten fazla ürününün müşteri ile buluşması için önemli bir rol üstlenecek” bilgisini verdi.

“Yatırım için Adana doğru karar”

Açılış töreninin ardından EKONOMİ Bölge Temsilcisi Selçuk Altun ile sohbet eden Demir Sabancı, büyüme stratejilerini anlattı. Şu anda Tuzla’daki yatırımın, ülke genelinde 714 mağazayı ve e-ticareti beslediğini vurgulayan Sabancı, şöyle konuştu: “Hakkari’den Van’a, Edirne’den Karadeniz sahiline kadar her yeri tek depo besliyor. O yüzden ikinci bir yer açıp, Anadolu başta olmak üzere bunun önünü açmamız lazım. Coğrafi olarak da en cazip yer Adana’mız. Sadece coğrafyası değil, Adana’nın insanı da sanayiye çok yatkın. Sanayi disiplini olan bir havza. Hem tarımı, hem sanayisi var. Bu iş de özverili bir iş. Ben hep sağduyulu davranmaya çalıştığım için, memleketimin de aynı zamanda Adana olması çok güzel oldu. Ama bu konuya arkadaşlar karar verdi, araştırdılar piyasayı ve onlar Adana deyince, dedim ki ‘doğru karar’.”

Sabancı, Gratis’in pazarın yüzde 50’sine hakim konumuyla sektörün en büyüğü olduğuna dikkat çekerek, “ Kendi segmentimizde bütün rakipleri toplayın bir Gratis yapıyor. On-line satış yüzde 10 civarında. Bu yatırım o alandaki satışları da artıracak. Ürün satış hızına göre envanter yapıyoruz, bazı kampanyalar yapıyoruz, mağazalar yağmalanıyor. Pazarda talep olan her yerde büyümeye devam edeceğiz. Şu anda franchise yok ama bu konuda çok talep geliyor. Son yıllarda yıllık enflasyondan arındırılmış, yüzde 20 reel büyüme yakaladık ama asıl olan pastayı büyütmek, pazarı büyütmek, bir çok üründe Türkiye olarak Avrupa’da kişi başına tüketimin altındayız.”

Demir Sabancı çalışanlarının yüzde 92’sinin kadın olduğunu ve onlara her konuda destek veren bir çalışma politikası izlediklerini sözlerine ekledi.

Vali Köşger: Zamanlaması doğru bir yatırım

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Sabancıların Adana’ya olan ilgilerinin devam etmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi. Vali Köşger, Yumurtalık, Ceyhan bölgesinde OSB’ler, Kimya OSB, Enerji İhtisas Bölgesi gibi önemli yatırımların, ayrıca Doğu Akdeniz Konteynır Limanı’nın Adana’ya ivme kazandıracağını vurgulayarak, “Adana’ya bu dönemde böyle bir yatırımın yapılmış olması, zamanlama itibariyle de mekan seçimi itibariyle de isabetli” yorumunu yaptı.

Başkan Karalar: Vergiyi Adana’da ödesin

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da şöyle konuştu: “Sabancı Ailesi Adana için çok başka bir ailedir, sanayileşmesinde öncü olan, katkı koyan bir ailedir. Adana açısından özellikle teşekkür ediyorum. Bizim en çok sıkıntı çektiğimiz iş, istihdam talepleri. İstihdam konusunda Adana’da bu yatırımın yapılması bizim için çok kıymetli. Onun için de teşekkür ediyorum ama bir istirhamımız var; merkezi Adana’da olsun, vergiyi Adana’da ödesin.”