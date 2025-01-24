  1. Ekonomim
  2. Gıda
  3. Et ve Süt Kurumu fiyat artışına önlem olarak 40 bin canlı hayvan alıyor!
Takip Et

Et ve Süt Kurumu fiyat artışına önlem olarak 40 bin canlı hayvan alıyor!

Et ve Süt Kurumu, ramazan ayı öncesi fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla yaklaşık 40 bin canlı hayvan tedarikinin yapılacağını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Et ve Süt Kurumu fiyat artışına önlem olarak 40 bin canlı hayvan alıyor!
Takip Et

Et ve Süt Kurumu (ESK) sosyal medya (X) hesabından yapılan açıklamada, piyasada düzenleyici konumunda olan kurumun yaklaşan ramazan ayı öncesinde, vatandaşın uygun fiyatla kırmızı ete ulaşması için bir dizi tedbirler aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda, fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla Kurumumuzca, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işletmelerinde hazır bulunan canlı kasaplık hayvanların yanı sıra, ramazan ayının başına kadar yaklaşık 40 bin canlı hayvan tedariki yapılacaktır" bilgisine yer verildi.

Söz konusu hayvanların kesimi yapıldıktan sonra elde edilecek karkas etlerin uygun fiyattan PERDER üyesi marketlere, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine, yemek firmalarına ve et sanayicilerine ulaştırılacağı belirtilen açıklamada, "Böylelikle her ramazan ayı öncesinde sebepsiz yere yapılan fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır" ifadesine yer verildi.

Bakan Yumaklı’dan et fiyatları ile ilgili açıklama: ESK marifetiyle piyasayı regüle edeceğizBakan Yumaklı’dan et fiyatları ile ilgili açıklama: ESK marifetiyle piyasayı regüle edeceğizEkonomi
ESK'dan yılbaşı öncesi fahiş fiyat adımı! Et fiyatları düşer mi?ESK'dan yılbaşı öncesi fahiş fiyat adımı! Et fiyatları düşer mi?Ekonomi
Şimşek maliyetleri çıkardı, gıda sektörünü "Fahiş fiyat bahaneniz yok" diye uyardıŞimşek maliyetleri çıkardı, gıda sektörünü "Fahiş fiyat bahaneniz yok" diye uyardıEkonomi
Gıda
Şimşek maliyetleri çıkardı, gıda sektörünü "Fahiş fiyat bahaneniz yok" diye uyardı
MEHMET ŞİMŞEK GIDADA MALİYETLERİ ÇIKARDI
Milka yeni ürünü Milka Kakaolu Fındık Ezmesi'ni satışa sundu
Milka yeni ürünü Milka Kakaolu Fındık Ezmesi'ni satışa sundu
Kakaoda talep sıçraması fiyatları rekora yöneltti
Kakaoda talep sıçraması fiyatları rekora yöneltti
Teo’s Cunda’ya Gault&Millau’dan ödül
Teo’s Cunda’ya Gault&Millau’dan ödül
Prof. Dr. Hakan Kara kahve fiyatları üzerinden Türkiye’deki enflasyonu işaret etti!
Prof. Dr. Hakan Kara kahve fiyatları üzerinden Türkiye’deki enflasyonu işaret etti!
FAO küresel gıda fiyatları, şeker fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle geriledi
FAO küresel gıda fiyatları, şeker fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle geriledi