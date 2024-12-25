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ESK'dan yılbaşı öncesi fahiş fiyat adımı! Et fiyatları düşer mi?

Et ve Süt Kurumundan (ESK) yapılan açıklamada, "Fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla tedariki yapılmış kasaplık canlı hayvanlarla beraber 15 Ocak 2025 tarihine kadar 15 bin büyükbaş hayvan kesimi yapılacak" denildi.

Haber Merkezi
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ESK'dan yılbaşı öncesi fahiş fiyat adımı! Et fiyatları düşer mi?
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Et ve Süt Kurumu, “Avrupa ülkelerindeki yılbaşı tatili nedeniyle ESK'nın yurt dışından et arzını sürdüremeyeceği” yönünde bazı basın yayın organlarında yer alan haberler üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kurumumuz kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı hususunda gerekli tedbirleri almaktadır. Et ve süt piyasalarını düzenleme ve dengeleme amacı ile sürdürdüğümüz regülasyon çalışmaları kapsamında, piyasaya et arzımız kesintisiz devam etmektedir.

"Piyasaya et arzımız kesintisiz devam etmektedir"

Fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacı ile Kurumumuzca, TİGEM işletmelerinde hazır bulunan canlı kasaplık hayvanların yanı sıra, tedariki yapılmış kasaplık canlı hayvanlarla beraber 15 Ocak 2025 tarihine kadar 15 bin büyükbaş hayvan kesimi yapılacak ve kesilen bu hayvanlardan elde edilen taze karkas etler, uygun fiyattan PERDER üyesi marketlere, kasaplara ve et sanayicilerine ulaştırılacaktır. Piyasaya ürün arzı ile ilgili herhangi bir sorun söz konusu değildir."

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