Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Çalışanımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze sadık kaldık

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin Grup Toplantısı'nda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından önemli satırbaşları:

13 yıllık mücadelenin ardından muhteşem ve muazzam bir zafere imza atan Suriyeli kardeşlerimizi kemali hürmetle selamlıyorum. Şam'ın kahraman evlatlarını yiğit evlatlarını zulme ve zalime boyun eğmeyen vakur evlatlarını şahsım, partim, ülkem ve milletim adına saygıyla selamlıyor, zaferleri hayırlı, mübarek olsun diyorum.

Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlama: Tahkikat başlatıldı

Balıkesir'in Karesi ilçesindeki bir mühimmat fabrikasında dün meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 11 vatandaşımıza Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar niyaz ediyorum. Patlamanın hemen ardından Savunma, İçişleri ve Çalışma bakanlarımızı Karesi ilçemize gönderdik. Gerek kurumlarımız gerekse cumhuriyet başsavcılığımız patlama ile ilgili tahkikat başlatmışlardır. Bir kez daha Balıkesirli vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum.

Kazakistan'da düşen yolcu uçağı

Yine bu sabah Kazakistan'da Azerbaycan Hava Yollarına ait bir yolcu uçağının düştüğünün haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Her iki kardeş ülkeye de milletimiz adına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum.

Aynı şekilde yine bu sabah Balıkesir'de bir öğrenci minibüsünün geçişi ve öğrencilerin yolun bir yanından diğer yanına geçmesi esnasında bir tırın çarpmasıyla çocuklarımız ciddi manada yaralar aldı. Şu anda bunların içinde maalesef yoğun bakımda olanlar var ve bu yoğun bakımın ötesinde de 20 küsür öğrencimizin şu anda bakımı devam ediyor allah şifalar versin.

Bütçe maratonu tamamlandı

17 Ekim'de başlayan bütçe maratonu cumartesi tamamlandı. Türkiye Yüzyılı ikinci bütçesinin ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlı olmasını da temenni ediyorum. Cumhur İttifakı'mızın güçlenerek yoluna devam etmesinden dolayı bahtiyarım. Sayın Bahçeli nezdinde MHP grubuna da teşekkür ediyorum. Muhalefetin bütçemize yönelik iftiralarına cevaplarımızı vermiştik.

SGK'ya olan borçlarınızı tıpış tıpış ödeyeceksiniz

Her zaman söylüyorum bunların amacı iktidara alternatif olmak değil, muhalefetin konforlu alanında kalarak şahsi iktidarlarını korumaktır. Azıcık aşım ağrısız başım anlayışıyla gemilerini yürütmenin, ceplerini doldurmanın, şişirilmiş faturalar üzerinden zenginleşmenin derdindeler: Kule deyince akıllarına ilk para kulesi, belediye deyince akıllarına ilk yemek geliyor. Ne borçlarını ödeme gibi bir huyları ne de verdikleri sözleri yerine getirme gibi bir alışkanlıkları var. SGK'ya en borçlu 10 belediyenin 7'sinin CHP'li olması bunların en tepesinde de 10 milyar liralık borcuyla İzmir'in bulunması tabii ki tesadüf değildir.

Ne kadar çığırtkanlık yaparsanız yapın, bağırsanız da çağırsanız da ipe un serseniz de kaçış yok. SGK'ye olan prim borçlarınızı 'tıpış tıpış' ödeyeceksiniz. Emeklinin, yetimin hakkını size konserlerde, şarap turlarında yedirmeyiz. Borçlarını ödemeye gelince güğvercine dönerler, iş asgari ücrete gelince bir anda atıp tutmaya başlıyorlar. Sırtlarında küfe taşımıyorlar da ondan.

Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık

Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz çalışmalarını dün tamamladı. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak net asgari ücret miktarını 22 bin 104 lira olarak açıkladık. Bu rakam 2024 yılına göre net yüzde 30 artışa tekabül ediyor. Devletin verdiği destek 700 liradan 1000 liraya yükseldi. 2002'de 184 lira olan asgari ücret, bugün 22 bin 104 lira ile 628 dolara çıkmış oldu. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık. Yeni asgari ücretin çalışanlara hayırlı olmasını diliyorum.

CHP bugün Meclis'e de gelmeyecekmiş, yolları açık olsun

CHP bugün Meclis'e de gelmeyecekmiş, yolları açık olsun. 22 yılda ne yaptıysak onlara rağmen başardık. Parlamento millete hizmet mekanı, buradan kaçış olmaz.

Ekonomi programımızın semerelerini toplamaya başladık

İstikrar içinde büyümeyi, daha müreffeh Türkiye vizyonunu hedefleyen 2025 bütçemizi milletimizin sahiplenmesi ile hayata geçireceğiz. Ekonomi programımızın semerelerini toplamaya başladık. Büyümemiz 17 çeyrektir devam ediyor. 1 trilyon 260 milyar dolar ekonomik büyüklüğe ulaştık. Bütün veriler Türkiye ekonomisinin yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme hedefine emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor. 2025 bir önceki seneden daha iyi olacak inşallah. biraz daha sabırla çok güzel neticeler göreceğiz. Para ve maliye politikalarını sarsmadan muhalefetin tuzağına düşmeden önümüzdeki süreci titizlikle yöneteceğiz.

Zihnimizin derinliklerinde ne varsa zikrimizde de o oldu. Yurt içinde başka, yurt dışında başka konuşanlardan asla olmadık. Malazgirt ile kapılarını bir kez daha açtığımız Anadolu ve çevresi bu milletin ezeli vatanı olarak kalacaktır. Gönül coğrafyamızın her köşesine mührümüzü vuruyoruz. Nice sınamalardan geçtik. Her hizmette önümüze gizli, açık pek çok engel çıkarıldı. Yeri geldi muhalefet engeli ile, yeri geldi oligarşi ile uğraştık. İğne ile kuyu kazarak her kazanımın bedelini misli ile ödedik. Milletimiz bizi bu zorlu mücadelede hiç yalnız bırakmadı. Gün oldu ikaz etti ama desteğini bizden hiçbir zaman esirgemedi. Böyle bir milletin mensubu olmaktan şeref duyuyorum.

Partimizi tekrar yüzde 50 bandına getirecek çalışmalar içindeyiz

Partimizi tekrar yüzde 50 bandına getirecek çalışmalar içindeyiz. Kongre maratonumuz devam ediyor. Kongrelerdeki heyecanı gördükçe Allah'a, şahsıma böyle yol arkadaşları bahşettiği için hamt ediyorum. Dayanışmamız bundan sonra da perçinlenecek.

Cumhur İttifakı istikamet belirlemeyi sürdürecek

Terörsüz Türkiye hedefimizi, devletimizin uhdesinde bulunan tüm araçları kullanarak, önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğiz. Kürtlerle olan ezeli ve ebedi kardeşliğimizi dinamitlemek isteyenleri, aradan çekip alacağız. Birileri örnek yoldaşlığı, sağladığı hayırlı sonuçları hazmetmekte zorlanıyor olsa da Cumhur İttifakı siyasi tarihimizin istikametini belirlemeyi sürdürecek. Tarih, hayal kuranların ve hayalleri uğrunda ter dökenlerin mülküdür. Cumhur İttifakı'nın hayali bu asrı Türk milletinin asrına dönüştürmektir. Sırt sırta verip Türkiye Yüzyılı'na çevireceğiz.

Bizimle mücadele arkadaşı olmak isteyenlere bugün olduğu gibi kapımızı açık tutacağız. Kadrolarımızı yenileyecek, yeni isimlerle tahkim edeceğiz. Her birinizin bu mücadeleyi aynı heyecan ile sahipleneceğinize inanıyorum.

13 yılı aşan katliamlarla Suriye büyük kaosa sürüklendi

Suriye'deki olaylar 15 Mart 2011'de bir çocuğun duvara yazdığı yazı nedeni ile tutuklanıp işkence görmesi ve şehit edilmesi ile başladı. Esed rejimi tavsiyelerimize rağmen protestoları kanlı şekilde bastırdı. Çatışmaları sonlandırma imkanı varken halkına zulmetmeye devam etti. 13 yılı aşan katliamlarla Suriye büyük kaosa sürüklendi. Şehirler, köyler, tarihi eserler bombalandı. 1 milyon kardeşimiz ya rejim katliamları ya da terör örgütlerinin saldırıları ile şehit oldu. 12 milyondan fazla Suriyeli evini, vatanını terketti. Yerlerinden edilenlerin 3,6 milyonu ülkemize sığındı.

Aylan bebeğin hafızamıza ve kalbimize mıh gibi kazılan o masum fotoğrafını nasıl unutabiliriz

Canlarını kurtarmak, ailelerine güvenli hayat kurmak için yollara düşenlerden boğulanlar oldu. Denizin ortasında ölüme terk edilenler oldu. İnsanı insanlığından utandıran sayısız gaddarlığa şahitlik ettik. Aylan bebeğin hafızamıza ve kalbimize mıh gibi kazılan o masum fotoğrafını nasıl unutabiliriz. Ümran yavrumuzun korku dolu bakışlarını nasıl unutabiliriz. Varil bombalarının enkaza çevirdiği okullarda can veren çocukları nasıl unuturuz. Gaddarca öldürülen sabileri, kadınları, yaşlıları nasıl unuturuz. Eşinin gözü önünde iffeti çiğnenen kadınları nasıl unutabiliriz? İnsan müsveddesi Şebbiha zulmünü nasıl unuturuz? Yargısız infazları, işkenceleri nasıl unutabiliriz? Medeni dünyanın bunlara kayıtsızlığını nasıl unuturuz? DEAŞ ile mücadele bahanesi ile bölücü örgütün desteklenmesini nasıl unuturuz? Muhalefetin akıl ve vicdan tutulmasını nasıl unutabiliriz? 14-28 Mayıs seçimlerindeki ırkçı nefreti nasıl unutabiliriz?



Suriye'deki olaylar çıktığından beri merhameti merkeze alan politika izledik. 'Mazlumun yanında duracağız' dedik ve bunu gerçekleştirdik. 'Bizden aman dileyenleri geri çevirmeyeceğiz, bize sığınanları zalimlere teslim etmeyeceğiz dedik'... 'Bu millete Boraltan köprüsü faciası gibi bir utancı bir daha yaşatmayacağız' dedik. Mazlumlara tüm imkanlarımız ile sahip çıkacağız dedik.

Hiçbir mezhebe ön yargılı değiliz

Kerbela'da yaşananlar ne ise bugün Suriye'de yaşananlar da odur. Benim dinim insanların mezhebine, inancına bakmadan insana insan der ve insanı yaradılanların en kutsalı görür. 'Hiçbir mezhebe ön yargılı değiliz, hiçbirine farklı gözlerle bakmıyoruz' dedik. O günden bugüne kadar rabbimize binlerce kez hamt olsun duruşumuzu bozmadık.

CHP'ye tepki: Sınır ötesi operasyonlarımıza gayriahlaki yerde durdular

CHP'nin eski yönetimi, devrik başkanları Suriye'deki insanlık suçlarına vicdan penceresinden bakmadı. Sınır ötesi operasyonlarımıza gayriahlaki yerde durdular. Hatasını kabul etmek insan için büyük erdemdir. Hakkına girdiği mazlumlar ile helalleşmek insaniyet göstergesidir.

Esad korkağı Suriye'den kaçtı

Suriye halkının çilelerle bezeli mücadelesi 8 Aralık'ta zafere ulaşmıştır. Baas rejimi yıkılmış, Esad korkağı cibilliyetine yakışır şekilde en yakınındakileri bile satarak Suriye'den kaçmıştır. Artık bu ülkenin önünde yeni bir sayfa açılmıştır. Türkiye daha fazla kan dökülmemesi için gerekli müdahalelerde bulunmuştur. Bu zafer muhteşem bir başarıdır. Suriye halkı ülkelerini bir katliam şebekesinden kurtardı. Suriye halkı geleceklerini kendilerinin tayin edeceği yola girdi, bundan bahtiyarlık duyuyoruz. Halep'te, Şam'da, Hama’da Humus'ta, Dera'da, Münbiç'te özgür Suriye bayrağıyla ay yıldızlı bayrağımızı yan yana gördükçe, şad oluyoruz. Suriyeli mazlumların umutla parıldayan gözlerine baktıkça şad oluyor, mutlu oluyoruz.