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MSB duyurdu! PKK'ya ağır darbe: 21 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 20 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini, ayrıca Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde de 1 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Haber Merkezi
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MSB duyurdu! PKK'ya ağır darbe: 21 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 20 PKK/YPG’li teröristin ve Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde1 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Millî Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde;

Terör örgütü PKK/YPG'nin saldırı girişimlerine önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyoruz.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 20 PKK/YPG’li teröristi ve Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Operasyonlarımız, etkin ve kararlı şekilde sürecek.

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