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Danimarka savunma planını duyurdu! Trump'ın ‘Grönland’ açıklaması harekete geçirdi

Trump'ın, "Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiği" açıklamaları sonrasında Danimarka harekete geçti. Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen savunma harcamalarının arttırmasının planladığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Danimarka savunma planını duyurdu! Trump'ın ‘Grönland’ açıklaması harekete geçirdi
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Danimarka, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın, 'Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiği' yönündeki açıklamalarının ardından savunma harcamalarını arttırmayı planladığını açıkladı.

Danimarka yeni savunma planını açıkladı

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, yeni savunma paketi açıkladı. Uzun yıllar Kuzey Kutbu'na yeterince yatırım yapmadıklarını kaydeden Poulsen, bölgede "daha güçlü bir varlık" sergilemeyi hedeflediklerini belirtti.

Savunma adımını 'kaderin ironisi' olarak nitelendirdi

Poulsen, Grönland için hazırlanan paket kapsamında bölgeye iki devriye gemisi, iki uzun menzilli insansız hava aracı ve kızaklı köpekler sevk edileceği bilgisini paylaştı.

Trump'ın, "Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiği" yönündeki açıklamalarına atıfta bulunan Poulsen, yeni savunma paketinin zamanlamasını "kaderin ironisi" olarak nitelendirdi.

Trump'ın 'Grönland'ı kontrol etme' açıklaması tepki çekti

ABD'de görevi devralmaya hazırlanan Trump, 23 Aralık'ta Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu. Trump'ın bu sözleri, Grönland yetkilileri başta olmak üzere, birçok kesimden tepki çekmişti.

 Başbakandan açıklama geldi: Grönland satılık değil

Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, yaptığı yazılı açıklamada, Grönland'ın "satılık olmadığını" vurgulayarak, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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