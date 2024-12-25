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Trump açıkladı: ABD'nin en yüksek dağının ismini değiştireceğim

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Alaska'daki ABD'nin en yüksek zirvesi Denali Dağı'nın adını eski ismi "McKinley" olarak değiştireceğini açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Trump açıkladı: ABD'nin en yüksek dağının ismini değiştireceğim
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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Alaska yerlilerinin benimsediği ve eski başkanlardan Barack Obama döneminde Denali Dağı olarak değiştirilen dağın ismini eski şekline döndüreceğini belirtti.

Trump, ABD'nin 25. Başkanı William McKinley'ye atıfla "McKinley Dağı" adı verilen zirvenin isminin 2015'te Barack Obama tarafından değiştirildiğini anımsattı.

McKinley'nin siyasi ve ekonomik başarılarının ülke için çok önemli olduğunu kaydeden Trump, bu sebeple eski başkanın anısına söz konusu dağın adını orijinal haline çevireceğini kaydetti.

Obama, Alaska yerlilerinin kullandığı Denali ismini onurlandırmak amacıyla McKinley Dağı'nın ismini 2015'te resmen Denali Dağı olarak değiştirmişti.

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