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Denizli'de çıkan orman yangını söndürüldü

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Haber Merkezi
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Denizli'de çıkan orman yangını söndürüldü
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İlyasbey yangın gözetleme kulesi yakınlarında yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Eskere Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına, 2 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 20 personel ile müdahale eden ekipler, yaklaşık 2,5 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangında yaklaşık yarım hektarlık alan zarar gördü.

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