Mehmet Kanbur: “Salep Yetiştirmek İsteyen Çiftçimize 10 Yıl Alım Garantisi veriyoruz

ALİ ESKALEN-Kahramanmaraş

Salep yetiştiriciliğini bir sosyal sorumluluk projesi olarak gördüklerini belirten Mado Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur, “Bizim amacımız salep üretimini artırmak. Bu kapsamda çiftçilerimize her türlü desteği vermeye hazırız. Çünkü salep, dondurmanın temel hammaddesidir ve onsuz dondurma yapmamız mümkün değil. Bu nedenle salep üretimini geliştirmek hem sektörümüz hem de ülkemiz için çok önemli” dedi

Salep Üretimi İçin Tarihi Destek Açıklaması

MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur, Türkoğlu İlçesi Kılılı Mahallesi’nde bulunan MADO Çiftliği’nde düzenlenen basın toplantısında, salep üretimi ve pazarı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kanbur, dondurma yapımının olmazsa olmazı olan salep için üreticilere 10 yıl boyunca alım garantisi verdiklerini duyurdu.

“Salep Üretimini Artırmak Sosyal Sorumluluk Projemiz”

Salep yetiştiriciliğini bir sosyal sorumluluk projesi olarak gördüklerini belirten Kanbur, “Bizim amacımız salep üretimini artırmak. Bu kapsamda çiftçilerimize her türlü desteği vermeye hazırız. Çünkü salep, dondurmanın temel hammaddesidir ve onsuz dondurma yapmamız mümkün değil. Bu nedenle salep üretimini geliştirmek hem sektörümüz hem de ülkemiz için çok önemli” dedi.

Bilimsel Çalışmalarla Salep Üretimine Katkı

Kanbur, salep üretimi üzerine üniversiteler ve çeşitli kurumlarla 10 yıldır bilimsel çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, bu alanda bilgi ve birikimlerini üreticilerle paylaşmaya hazır olduklarını söyledi. Kanbur, “Tarımsal üretimle ilgilenen herkesi salep yetiştirmeye davet ediyoruz. Bu konuda hem ekonomik destek vereceğiz hem de pazar garantisi sağlayacağız” diye konuştu.

“Maraş’ı ve Türkiye’yi Dünya Pazarında Markalaştırmak İstiyoruz”

Kanbur, Saleple de Kahramanmaraş’ı ve Türkiye’yi dünya pazarında markalaştırma hedeflerini dile getirerek şunları söyledi:

“Bugün Salep’le yaptığımız dondurmayı 40 ülkeye ihraç ediyoruz. Aynı şekilde salebi de dünya pazarına taşımak istiyoruz. Kahramanmaraş’ın bayrağını, gastronomi alanında dünyanın en önemli kalelerinde dalgalandırmak için çalışıyoruz. Bu sevdamız sadece ticaret değil; kültürümüzü, tarihimizdeki değerleri dünyaya tanıtmak.”

Osmanlı’dan Günümüze Salep Kültürü

Salepin Osmanlı döneminde saray içeceği olduğunu hatırlatan Kanbur, bu geleneği yaşatmak istediklerini belirtti. Kanbur, “Babam, dondurmanın yanı sıra salebi de ‘hastalara şifa, dertlere deva’ diyerek satardı. Bu mirası yaşatmak ve dünya çapında tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Çiftçilere Alım Garantisi

Kanbur, salep üretmek isteyen çiftçilere yönelik açık çağrıda bulunarak, “Salep üretimine başlayacak çiftçilerimize 10 yıl alım garantisi veriyorum. Bu süreçte her türlü desteği sunmaya hazırız. Hasat döneminde salep üreticilerini daha büyük bir başarıyla görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Salep Üretimi Geleceğin Büyük Yatırımı”

Salep üretiminin, bölgenin ekonomik kalkınmasına ve istihdamına önemli katkı sağlayacağını belirten Kanbur, üreticilere bu fırsatı değerlendirme çağrısı yaptı. Kanbur, “Bugün attığımız adımlar, yarın Kahramanmaraş ve Türkiye’yi dünya gastronomisinin zirvesine taşıyacak. Salep üretiminde model bir proje oluşturuyoruz ve bu modeli ülke çapında yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur’un bu açıklamaları, salep üretimi için büyük bir fırsat olarak değerlendirilirken, bölgedeki tarımsal üretimle ilgilenen çiftçilerin projeye yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.