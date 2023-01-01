ŞOK Marketler, 1000 üründe fiyatları sabitledi

ŞOK Marketler, pirinçten makarnaya, bakliyattan una, çay-kahveden şekere, sıvı yağdan margarine, patatesten soğana bir evin temel ihtiyaçları arasından belirlenen 1000 üründe fiyatlar ocak ayı sonuna kadar sabitlediğini duyurdu.

Konuya ilişkin bilgi veren ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, şunları söyledi: “Küresel dalgalanmaların da etkisiyle hem üreticiler hem perakendeciler hem de tüketiciler açısından, maliyetlerin ve dolayısıyla fiyatların yükseldiği zorlu bir yılı geride kaldı. Biz de ŞOK Marketler olarak ülkemizin ekonomisine ve müşterilerimizin bütçesine katkı vermek üzere ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatlarımızı sabitleme kararı aldık. Her zaman uyguladığımız düşük fiyat politikamızı bu defa ocak ayı boyunca sabitleyerek müşterilerimize yönelik hoş bir sürpriz yaptık. Yani belirlenen 1000 ürünün maliyetleri artsa da fiyatları ay sonuna kadar sabit kalacak.”

Bakan Muş, 4 ulusal zincir marketin üst yöneticileriyle görüşmüştü

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, geçtiğimiz günlerde Şok Marketler de dahil olmak üzere Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin üst yöneticileriyle bir araya gelerek asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunmuştu.