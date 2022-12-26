Zincir marketlere 'fiyat' uyarısı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle görüştü, fiyat uyarısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada 2023'te uygulanacak asgari ücretin net 8 bin 506 lira olacağını bildirmişti.

Asgari ücrete zam kararı sonrası özellikle sosyal medyada bazı ürünlerde ciddi oranda artış yapıldığı yönünde paylaşımlar yapıldı.

İddiaların ardından Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle görüştüklerini duyurdu.

Ülkemizde en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelerek asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk.



Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz. pic.twitter.com/iqg8oGRaHr — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) December 26, 2022

Migros Üst Yöneticisi (CEO) Özgür Tort, A101 CEO'su Cem Maltaş, ŞOK CEO'su Uğur Demirel ve BİM CEO'su Galip Aykaç'ın katıldığı toplantıyla ilgili bilgi veren Muş, "Ülkemizde en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelerek asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk. Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.