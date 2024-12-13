  1. Ekonomim
  2. Gıda
  3. Tavuk eti üretimi ekimde aylık 6,3, yıllık yüzde 11,6 arttı
Takip Et

Tavuk eti üretimi ekimde aylık 6,3, yıllık yüzde 11,6 arttı

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 artarak 227 bin 675 tona, tavuk yumurtası üretimi yüzde 2,6 artışla 1 milyar 881 milyon 358 bin adede yükseldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tavuk eti üretimi ekimde aylık 6,3, yıllık yüzde 11,6 arttı
Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. 

Buna göre, ekimde 227 bin 675 ton tavuk eti üretimi yapıldı. Üretim, yıllık bazda yüzde 11,6, aylık bazda ise yüzde 6,3 artış gösterdi.

Tavuk yumurtası üretimi ise ekimde aylık bazda yüzde 2,9, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 2,6 yükseldi. Bu dönemde 1 milyar 881 milyon 358 bin adet tavuk yumurtası üretildi. 

Ekimde kesilen tavuk sayısı, yıllık bazda yüzde 9,5 artışla 122 milyon 744 bin olarak kayıtlara geçti.

Hindi eti üretimi de aynı dönemde yüzde 0,2 artışla 3 bin 969 ton oldu.

Ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,5, kesilen tavuk sayısı yüzde 7,1, tavuk eti üretimi yüzde 6,8 ve hindi eti üretimi yüzde 15,4 arttı.

Türkiye'den tavuk ve yumurta ithalatına bir ülke daha yasak getirdi!Türkiye'den tavuk ve yumurta ithalatına bir ülke daha yasak getirdi!Ekonomi

 

 

Gıda
Ticari işletmelerde süt üretimi yüzde 12,4 arttı
Ticari işletmelerde süt üretimi yüzde 12,4 arttı
Türkiye’nin ilk gıda pazarlama ödülleri FOMA sahiplerini buldu!
Türkiye’nin ilk gıda pazarlama ödülleri FOMA sahiplerini buldu!
Mehmet Kanbur: “Salep Yetiştirmek İsteyen Çiftçimize 10 Yıl Alım Garantisi veriyoruz
Mehmet Kanbur: “Salep Yetiştirmek İsteyen Çiftçimize 10 Yıl Alım Garantisi veriyoruz
KMTO Başkanı Buluntu: Suriye’nin yeniden inşası için destek vermeye hazırız
KMTO Başkanı Buluntu: Suriye’nin yeniden inşası için destek vermeye hazırız
S.Pellegrino, Michelin Ödül Töreni’nin etkinlik sponsoru oldu
S.Pellegrino, Michelin Ödül Töreni’nin etkinlik sponsoru oldu
Küresel gıda fiyatlarında yükseliş sürdü: 19 ayın zirvesinde!
Küresel gıda fiyatlarında yükseliş sürdü: 19 ayın zirvesinde!