Türkiye'den tavuk ve yumurta ithalatına bir ülke daha yasak getirdi!

Türkiye'nin tavuk ve yumurta ihracatına ilişkin bir gelişme daha yaşandı. Kuş gribi vakaları nedeniyle Irak’tan sonra Malezya da Türkiye’den kümes hayvanları ve bu ürünlerin ithalatını geçici olarak durdurdu. Malezya Veterinerlik Hizmetleri Departmanı (DVS), Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı'nın (WOAH) 31 Ekim 2024 tarihli raporunda Türkiye'deki kuş gribi vakalarına dikkat çekilmesinin ardından bu kararı aldı. Malezya, hastalığın ithalat yoluyla ülkeye bulaşma riskine karşı önlem amacıyla bu adımı attığını açıkladı.

Karekod uygulamasındaki bilgi eksikliği

Öte yandan, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında yaş meyve ihracatına yönelik bir toplantı gerçekleştirildi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Rusya Federal Veterinerlik ve Bitki Karantina Servisi, Türkiye’den Rusya’ya ihraç edilen bitkisel ürünlerle ilgili yaşanan sorunları ele almak için Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileriyle iletişime geçti. Bu kapsamda, 22 Kasım’da düzenlenen video konferans görüşmesinde, Türkiye’den gönderilen yaş meyve ürünlerinin Bitki Sağlık Sertifikası’ndaki (BSS) karekod kontrolündeki aksaklıkların ürünlerin zamanında kabul edilmesine engel olduğu ifade edildi.

Tarım Bakanlığı yetkilileri, yaşanan sorunların temel nedeninin ihracatçı firmaların karekod uygulamasındaki bilgi eksikliği olduğunu dile getirdi. Bu eksiklik nedeniyle Bitki Sağlık Sertifikası kontrol sürecinde aksamalar yaşandığı ve ürünlerin gecikmeli olarak kabul edildiği belirtildi.

Ticaret Bakanlığı uyardı

Görüşme sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçerek, ihracatçı birliklerine uyarılarda bulundu. İhracatçıların karekod uygulaması konusunda bilgilendirilmesi ve prosedürlere uygun şekilde hareket edilmesi için gerekli önlemlerin alınması istendi. Rusya ile yaş meyve ticaretindeki bu sorunların çözülmesi, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi açısından önem taşıyor.