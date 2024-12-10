  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Dolandırıcılıkla suçlanan ATÜ rektör yardımcısı Prof. Dr. Cihan Çetinkaya görevden alındı
Takip Et

Dolandırıcılıkla suçlanan ATÜ rektör yardımcısı Prof. Dr. Cihan Çetinkaya görevden alındı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ismini kullanarak 3 milyon lira aldığı öne sürülen Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) rektör yardımcısı Prof. Dr. Cihan Çetinkaya görevden alındı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolandırıcılıkla suçlanan ATÜ rektör yardımcısı Prof. Dr. Cihan Çetinkaya görevden alındı
Takip Et

Adana ATÜ Rektörü Yardımcısı Prof. Dr. Cihan Çetinkaya'nın bir suçlunun serbest bırakılması için başsavcının adını kullanarak 3 milyon lira para aldığı iddia edildi.

Parayı alırken suçüstü yakalandı iddiası

Parayı alırken sivil polislerce suçüstü yakalandığı ileri sürülen rektör yardımcısı gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Çetinkaya, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada şunlara yer verildi:
“Üniversitemiz Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cihan Çetinkaya, tamamen şahsını ilgilendiren bir durum sebebiyle adli mercilerce soruşturma başlatılması ve bu durumdan haberdar olunması üzerine 9 Aralık tarihi itibariyle rektör yardımcılığı görevinden alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari sürecin devam ettiği kamuoyunun bilgisine sunulur.”

Gündem
Van'da zincirleme trafik kazası: 30 araç birbirine girdi, 2 kişi hayatını kaybetti
Van'da zincirleme trafik kazası: 30 araç birbirine girdi, 2 kişi hayatını kaybetti
Yayladağı Gümrük Kapısı 13 yıl sonra geçişlere açıldı! Suriyeliler dönüyor
Yayladağı Gümrük Kapısı 13 yıl sonra geçişlere açıldı! Suriyeliler dönüyor
Helikopter kazası şehitleri törenle memleketlerine uğurlanacak
Helikopter kazası şehitleri törenle memleketlerine uğurlanacak
Yurt genelinde 160 bin litre sahte alkol ele geçirildi
Yurt genelinde 160 bin litre sahte alkol ele geçirildi
TV programlarıyla tanınıyordu, şok iddia: Yurt dışında yaşayan Türklere emeklilik hayaliyle vurgun
TV programlarıyla tanınıyordu, şok iddia: Yurt dışında yaşayan Türklere emeklilik hayaliyle vurgun
Prof. Dr. Orhan Ekren, İngiltere'de kayboldu: İki haftadır haber yok
Prof. Dr. Orhan Ekren, İngiltere'de kayboldu: İki haftadır haber yok