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Ticari işletmelerde süt üretimi yüzde 12,4 arttı

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 arttı, Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1 arttı.

Haber Merkezi
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Ticari işletmelerde süt üretimi yüzde 12,4 arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Ekim 2024 verilerini açıkladı.

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,4, Ocak-Ekim döneminde de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1 arttı.

TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 7,2 arttı, ayran üretimi yüzde 15,5 arttı, yoğurt üretimi yüzde 8,7 arttı, içme sütü üretimi yüzde 6,4 arttı, tereyağı üretimi yüzde 30,9 arttı.

Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 6,3 arttı, ayran üretimi yüzde 13,2 arttı, yoğurt üretimi yüzde 7,3 arttı, içme sütü üretimi yüzde 4,2 arttı, tereyağı üretimi yüzde 13,5 arttı.

Bir önceki ay 903 bin 749 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı ekim ayında yüzde 1,9 oranında artarak 921 bin 187 ton oldu.

Bir önceki ay 135 bin 343 ton olan içme sütü üretimi ekim ayında yüzde 7,1 oranında artarak 145 bin 7 ton olarak gerçekleşti.

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