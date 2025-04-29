Giyim sanayicileri %10 kur dönüşüm ve KGF desteği talep ediyor

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) ile Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Yönetimi, sektörde yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini paylaştı. EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Akçakaya ile TGSD Müşterek Başkanları Toygar Narbay ile Dr. Ümit Özüren’in katıldığı toplantıda,

Ege bölgesinde 2024'te ihracatın yüzde 9 oranında gerilediğini, buna karşılık tekstil hammaddeleri ihracatının arttığını, Türkiye hazır giyim ithalatında da son 2 yılda hızlı bir artış yaşandığını söyleyen EGSD Başkanı Yasin Akçakaya, “Son 2 yılda hazır giyim ithalatı, 2 milyar 600 milyon dolardan 4 milyar dolara yükseldi. Yüzde 55’lik ithalat artışından bahsediyoruz. Kurların düşük olması, yurt içi maliyetlerinin yüksek olması dolayısıyla ülke içerisinde bu sebeplerden dolayı üretemediğimiz ürünleri, ithal ediyoruz. Sektörümüz 2 yıldır müşterilerini, yetiştirdiği personellerini, yaptığı yatırımlarını kaybetmek istemediği için zararına ürün yapıyor ve bu sebeple zarar etmesine rağmen hala mücadele ediyor. Ancak buna hangi sanayicimiz, tedarikçilerimiz daha ne kadar süre dayanabilir, orası meçhul” dedi.

Türkiye olarak pamuk, iplik, kumaş ihraç edilse de bu hammaddeleri Türkiye’nin daha çok değerlendirip katma değeri yüksek ürünler haline getirip satması gerektiğini dile getiren Akçakaya, “ihraç edelim istiyoruz. Bunu da çok iyi yapan bir birikime sahip personelimiz, sanayimiz ve firmalarımız var zaten. Bizim bu hammaddelerimizi, değerlerimizi, bilgi birikimimizi de başka ülkelere taşımaya gerek olmadan kendi ülkemizde kullanmaya devam etmeliyiz” diye konuştu.

Narbay: “Net ihracata yüzde 10 kur dönüşüm desteği verilmeli”

Kamu destekleriyle sektörün rekabetçiliğinin artması durumunda mevcut yatırımlarla 5 milyar dolarlık ilave ihracat yapılabileceğini ve 145 bin kişiye yeni istihdam yaratılabileceğini söyleyen TGSD Müşterek Başkanı Toygar Narbay, “Ancak bunun için özellikle kur desteklerinin ve Eximbank kredilerinin artırılması, ithalatçı firmaları önceliklendiren mevcut teşvik sistemlerinin de gözden geçirilmesi gerekiyor” dedi.

Kur dönüşüm desteğinin, firmaların ithalat, ihracat rakamlarına ve ülke için yarattıkları katma değere bakılmadan ihracat ve döviz dönüşüm rakamına bakılarak verildiğine dikkat çeken Narbay, ithalatçıları destekleyen bu yapının yeniden düzenlenmesini, net katma değeri ve üretimi önceleyen bir teşvik sistemi kurulmasını ve hazır giyim endüstrisinin net ihracatına yüzde 10 kur dönüşüm desteği verilmesini talep ettiklerini dile getirdi.

Ümit Özüren: “kredi destek tutarı 16 seviyesine yükseltilmeli”

KOBİ’ler için açıklanan çalışan başı 2 bin 500 TL desteğin firma ölçeği gözetilmeksizin tüm sektör firmalarına sağlanmasının büyük önem arz ettiğini belirten TGSD Müşterek Başkanı Dr. Ümit Özüren de, zira büyük ölçekli firmaların, ülkeye getirdiği müşterilerin ve bu firmaların KOBİ’lere verdiği siparişlerin ihracatı önemli ölçüde desteklediğini söyledi. Özüren, ayrıca 2024’te yüzde 9 seviyesinde olan Eximbank kredi destek tutarının 2018’deki kredi/ihracat oranı olan yüzde 16 seviyesine yükseltilmesini beklediklerini dile getirdi. Özüren, “Firmaların teminat mektubu sorunlarının çözülebilmesi için KGF destekleri devreye alınmalı. Eximbank reeskont faizi politika faizinin yarısı oranına çekilmeli. Faiz tahsilatının da dönem sonunda yapılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

Özüren, global fiyat rekabeti içinde bu seviyenin üzerine çıkmanın zor olduğunu belirterek, birim fiyatını artırmanın tek yolunun markalı ihracat yapmaktan geçtiğini sözlerine ekledi.