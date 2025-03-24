AYİDER Başkanı Şişik: Yarısı bizden amacı dışında kullanılmaya başladı

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER), 24 Mart Pazartesi günü Kadıköy Büyük Kulüp’te verdiği iftar davetinde sektör temsilcilerini bir araya getirdi. İTO Başkanı Şekip Avgadiç ve İMES Başkanı Kemal Akar’ın da katılım sağladığı gecede konuşan AYİDER Başkanı Hakan Şişik, Kadıköy’deki kentsel dönüşüm başarısına dikkat çekti. Derneğin kurulduğu günden beri kentsel dönüşümü yeşil dönüşüm odağında ele aldığını aktaran Şişik, “Binalarımız sadece depreme karşı değil, iklim koşullarına karşı da dayanıklı olmalı. Sürdürülebilirlik için binaların yeşil dönüşüme göre yapılması şart. Binaları yenilerken hem kente hem de geleceğe katkı sunmalıyız” dedi.

“Art niyetli kişiler tarafından manipüle ediliyor”

Konuşmasında ‘Yarısı bizden’ kampanyasına da değinen Hakan Şişik, kampanyada değişiklik yapılması gerektiğinin altını çizerek şu değerlendirmelerde bulundu: “Yarısı bizden kampanyası, yaklaşan İstanbul depremi karşısında kentsel dönüşümün hızlandırılması için atılmış bir adımdı. Bu anlamda mali imkânsızlıklar nedeniyle kentsel dönüşüme girememiş binaların kentsel dönüşüme girmesini kolaylaştıracak bu kampanyanın düzenlenmesi gerekiyor. Çünkü mevcut şekliyle maddi imkanı olanlar dahi şartları sağlayıp kolayca hibeden yararlanabiliyor. Oysa bunun bir paket olarak kullandırılması gerekiyor ki herkes sadece hibeden yararlanmasın. Bu şekliyle ihtiyaç sahipleri dışında da kullanılmaya başladı ve bir anlamda art niyetli kişiler tarafından manipüle edilen bir şekil aldı” açıklamasında bulundu.