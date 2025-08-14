Yapıchem Kimya / Fatih Arıcan: Kapasiteyi ve çeşitliliği artıracağız, istihdamı yüzde 25 büyüteceğiz

MURAT KÜÇÜK

İstanbul, İzmir ve Gaziantep’teki 3 üretim tesisi ile yıllık 300 bin ton üretim kapasitesine ulaşan Yapıchem, 27 ülkeye beton ve çimento katkıları, inşaat kimyasalları ile yalıtım ürünleri ihraç ediyor. Orta Doğu’dan Kuzey Afrika’ya uzanan geniş bir coğrafyada faaliyet gösterdiklerini söyleyen Yapıchem Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Arıcan, 2026 yılında üretim kapasitesini ve ürün çeşitliliğini artıracakları bilgisini paylaştı. Yanı sıra, istihdamda da yüzde 25 büyüme planladıklarını aktaran Fatih Arıcan, “Üretimin yanında yeşil dönüşüm ve dijitalleşme odaklı yatırımlar da yapacağız. Çimento ve beton sektörüne yönelik karbon emisyonunu azaltacak katkı ürünleri ve inşaat atıklarını geri dönüştüren yeni formüller üzerinde çalışıyoruz” dedi. Kuzey Afrika, Karadeniz Ülkeleri, Orta Doğu ve Balkanlar’da büyümeyi sürdüreceklerini belirten Arıcan, ihracatın toplam cirodaki payını sene sonunda yüzde 40’ın üzerine çıkarmayı hedeflediklerini ve bunu yalnızca ticari değil, stratejik bir öncelik gördüklerini söyledi.

Sektör zor bir dönemden geçiyor

İç pazardaki kırılgan yapı ve ihracat pazarlarındaki belirsizliğin Türk yapı kimyasalları sektörünü zorladığını sözlerine ekleyen Arıcan, şartlara rağmen üretimden ödün vermeden, hatta zaman zaman kapasite artışı ile sektörün yola devem ettiğini söyledi. Türkiye’de yapı kimyasalları pazarının standart üretim anlayışı ile algılanamayacağını vurgulayan Arıcan, “Çözüm geliştirme üzerine bir sistemimiz var. Saha mühendisliğini ve Ar-Ge kabiliyetimizi bu nedenle ayrı bir yere koyuyoruz. Sadece yüksek hacimli üretim yapmak yerine, teknik uzmanlık ve saha desteği ile de sürdürülebilirliği önceliklendiriyoruz. Yapı kimyasalları sektörü, stabil bir alan gibi görünse de, teknik yeterlilik, mevzuat değişimleri ve saha ihtiyaçlarına cevap verebilme kabiliyetiyle şekilleniyor” şeklinde konuştu.