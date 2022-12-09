Geçiş için bekleyen tanker 20'ye yükseldi

İstanbul Boğazı'ndan geçmek için Karadeniz'de bekleyen petrol tankerlerinin sayısı bugün, dün akşama kıyasla 1 artarak 20'ye yükseldi.

Günde ortalama 2.5 ila 3 milyon varil petrolün taşındığı boğazlardan tankerlerin geçişi, Batılı ülkelerin Rus petrolüne başlattığı yaptırımların ardından Türk denizcilik otoritelerinin tankerlerden istediği ek bir belge nedeniyle durdu.

Türkiye, tankerlerin geçiş esnasında kaza yapmaları halinde devreye alınacak mali mesuliyet sigortasının her türlü durumda geçerli olduğunu gösteren bir belgeyi sigorta şirketlerinden istiyor.

Ancak yaptırımlar kapsamında Rus petrolü taşıyan veya taşıma ihtimali olan tankerleri sigortalamaları yasak olan sigorta şirketlerinden bazıları sigortanın geçerli olduğunu belirtiyor fakat, Türk makamların istediği geçerlilik teyit belgesini vermiyorlar.

"Rutin bir uygulama, görüşmeler sürüyor"

Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü dün yaptığı açıklamada boğazlardan geçen gemilerin kazaya uğraması halinde oluşacak hasarın tazmin yükümlülüğünü karşılayacak sigorta uygulamasının 2002 yılından bu yana devrede olduğunu belirtti ve sigorta şirketlerinden poliçenin geçerli olduğunu gösteren belge talep edilmesini rutin bir uygulama olarak niteledi. Sorunun giderilmesi için taraflar arasındaki iletişim devam ediyor.

Denizcilik acentesi Tribeca'nın veilerine göre Çanakkale Boğazı'ndan geçiş için bekleyen tankerlerin sayısı değişmedi.

Yellen'dan açıklama

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Boğaz girişinde bekleyen Kazak petrolü taşıyan gemilerin Rus petrolüne yönelik yaptırımlara dahil olmadığı konusuna açıklık getirdiklerini söyledi.

Türkiye’nin Boğazlar’dan geçen ham petrol tankerlerinden sigorta kapsayıcılığını teyit eden mektup talep etmesi bölgedeki tanker trafiğini artırırken ABD’den de konuya ilişkin açıklama geldi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, çoğunluğu Kazak petrolü taşıyan gemilere işaret ederek bu gemilerin Rus petrolüne fiyat tavanı yaptırımına konu olmadığına açıklık getirdiklerini söyledi.

Türk otoritelerle durumu yönetmeye çalışmak için görüştüklerini belirten Yellen gemilerden sigorta kapsayıcılık teyidi istenmesine ilişkin “Bu gemilerin böyle bir prosedüre konu olması için herhangi bir gerekçe yok” açıklamasını yaptı.

Bloomberg verisine göre çarşamba günü itibarıyla 23 milyon varil Kazak petrolü taşıyan gemiler Boğazlar’dan geçiş yapamamış durumda.