Lojistik sektöründe iş birliği protokolü imzalandı

UTİKAD açıklamasına göre, Türk lojistik sektörünün üç büyük ve köklü sivil toplum kuruluşu sektör için önemli bir adım attı. TÜRKLİM dernek ofisinde gerçekleşen imza töreninde dernek başkanları ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

DTD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan Güleç, TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erdemir ve UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayşem Ulusoy, TÜRKLİM Dernek Ofisi’nde bir araya geldi.

Derneklerin Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyelerinin de katıldığı ve TÜRKLİM ev sahipliğinde gerçekleşen toplantı sonucunda iyi niyet ve iş birliği protokolüne imza atıldı.

DTD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan Güleç, son yıllarda yaşanan pandemi ve sıcak çatışmaların lojistik kanallarında büyük aksamalara neden olurken üretim merkezlerinin değişmesine de sebep olduğunu ifade etti.

Güleç, şunları kaydetti:

"Bu yaşananlar ülkemize bir lojistik merkezi olma fırsatı yanında önemli bir üretim merkezi olma fırsatı da verdi. Bu noktada lojistik sektörünün önemli üç sivil toplum kuruluşu olarak ülkemizin, bu değişimler ışığında sanayicimizin üretimini ihracat pazarlarına en kısa ve verimli şekilde ulaştırmak ve ülkemizi bir lojistik merkezi haline getirmek için gerekli altyapının ve mevzuatın bir an evvel hazırlanmasını sağlamak için iş birliğimizin öneminin büyük olacağına inancımız tamdır."



TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erdemir de "Türk lojistik sektörünün üç büyük ve köklü sivil toplum kuruluşu olarak zaten birlikte aynı dili konuşabiliyorduk ama kurumlarımızı bir güç haline getirmek hepimiz için oldukça önemli bir adım oldu." ifadelerini kullandı.

Aydın Erdemir, hep birlikte atılan adımların daha etkili ve güçlü olduğunu, bu sebeple çalışma ve araştırmaların yanı sıra ziyaretlerin de birlikte yapılması gerektiğini vurguladı.

TÜRKLİM dernek ofisinin UTİKAD ve DTD çalışanlarına daima açık olduğunu aktaran Erdemir, bu iş birliğinin meyvelerini önümüzdeki süreçte göreceğimizi belirtti.

"Türk lojistik sektörü büyük bir ivme yakaladı"

UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayşem Ulusoy ise Türk lojistik sektörünün büyük bir ivme yakaladığını belirterek, bu ivmenin doğru ve zamanında kurgulanmış yatırımlarla artarak gelişeceğine inandıklarını aktardı.

Ayşem Ulusoy ise şunları kaydetti:

"Sektörün üç köklü ve verimli sivil toplum kuruluşu olarak bir araya gelmiş olmaktan ve böyle bir protokole imza atmış olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ortak bir akılla sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi geliştirecek, ortak bir sesle bunu kamuoyuna ve kamuya aktaracağız.

Çünkü kollektif bir bakış açısı ve çalışma ortamının hepimize büyük fayda sağlayacağını öngörüyoruz. Tam da bu sebeple 27 Ocak 2023'te ilki gerçekleşecek olan Yuvarlak Masa Toplantıları’nı başlatıyoruz. Tüm paydaş STK temsilcilerimizle birlikte olacağımız ve ortaklaşa çözümler üreteceğimiz toplantılardan beklentimiz de yüksek."