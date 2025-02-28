Suriye sınır kapılarındaki yoğunluğu kaldıracak bir yapılanmaya ihtiyaç var

MEHMET NABİ BATUK / GAZİANTEP

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkan Yardımcısı Ahmet Şahade, Suriye ile olan sınır kapılarındaki yoğunluğun sürdüğüne dikkat çekerek özellikle; Öncüpınar, Cilvegözü ve Karkamış sınır kapılarında bekleme sürelerinde artış yaşandığını kaydetti. Lojistik personelin temel hizmetlere erişimini sağlayacak bir altyapının sektörün öncelikli ihtiyaçlarından biri olduğunu aktaran Ahmet Şahade, “Suriye ile olan ticarette ana talepler henüz başlamadı. Bu sürecin henüz başındayız. Suriye’de siyasi ve ekonomik modelin netleşmesi ile birlikte daha ciddi bir yük hareketliliği başlayacak. Çünkü Suriye’nin yeniden inşasında ana çözüm ortaklarından birisi de lojistik avantajları ve tecrübeleriyle Türk nakliyecileri olacak. Gıda sektörünün dışında; inşaat, elektrik, elektronik, mobilya, kimya sektörlerinden ciddi talepler olacak. Şu anda Öncüpınar’dan 180, Cilvegözü, Çobanbey ve Karkamış’tan günlük 110 araç, Suriye’ye giriş yapabiliyor. Cilvegözü’de geçiş sırası bekleyen araç sayısı şuanda 700’e ulaşmış durumda. Diğer kapılarımızda da bekleyen araç sayısı şuan ortalama 200 civarında seyrediyor. Bu oranlar önümüzdeki süreçte daha da büyüyecek. Sınır Kapılarımızdaki altyapının daha da geliştirilmesi için lojistik personellerimize yönelik her türlü imkan ve süreçlerin bir an önce kurulması lazım” dedi.

Suriye’den ana talepler henüz başlamadı

Türkiye’nin gümrük sistemlerinde Avrupa’yla eşdeğer bir teknoloji kullandığını belirten Ahmet Şahade, altyapı alanında eksikliklerin giderilmesi ile birlikte sürdürülebilir ticaret kanallarının güçleneceğini söyledi. Özellikle uzun bekleme süreleri ortadan kaldıracak ve lojistik personellerin temel hizmetlere erişimini sağlayacak yapı ve süreçlerin yeni dönemde büyük önem taşıdığını vurgulayan Ahmet Şahade, “Öncüpınar, Cilvegözlü ve Çobanbey sınır kapılarımızda yaklaşık 1.000 araç kapasiteli geçişleri yönetecek süreçlere ihtiyaç var. Çünkü Suriye’den ana talepler henüz başlamadı. Güven ortamının sağlanması ve ülke yönetiminin oturması ile birlikte burada milyar dolarlık yeniden inşa süreci yaşanacak. Bu süreçte Suriye’nin ana çözüm ortağı lojistik avantajları ve tecrübesi nedeniyle Türkiye ve özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki firmalarımız olacak. Şuanda tır şoförlerimizin 3 ile 4 gün bekleme süreleri var. Bu bekleme sürelerini ortadan kaldırmalıyız. Gümrük kapılarında bazı alanlarda yapılan iyileştirmelerin lojistik personeller ve diğer kullanıcılara hizmet verecek sosyal tesislerle ilgili projelerde de görmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

Gümrük vergisi nedeniyle yüzde 15 ticaret kaybı yaşanabilir

Suriye Hükümeti’nin Arap Birliği dışındaki tüm ülkelere lüks tüketim mallarına yönelik uyguladığı yüksek gümrük vergisi nedeniyle Suriye’ye yapılan ihracatın yüzde 15 azalmasını öngördüklerini ifade eden Şahade, şöyle devam etti: “Suriye hükümeti geçtiğimiz Ocak ayında Arap Birliği dışındaki ülkelerden ithal edilen ürünlerden alınan gümrük vergilerine yüzde 300 oranında zam uygulamıştı. Bu adımdan dolayı Suriye ile olan sınır kapımızda tıkanmalar yaşandı. Yaklaşık 10 günün ardından Suriye hükümeti ile anlaşma sağlanarak temel ihtiyaç ürünlerindeki vergileri kaldırdı. Ancak lüks tüketim mallarındaki gümrük vergileri devam ediyor. Suriye’nin bu adımı mevcut ihracatın yüzde 15 kaybedilmesine neden olabilir. Özellikle elektrik, elektronik, mobilya gibi lüks ürün ihracatımızda bazı gerilemeler yaşanabilir. Bunun aşılması için ilgili kurumlarımızın lüks tüketim mallarımıza uygulanan gümrük vergilerinin kaldırılması noktasında Suriye hükümeti ile istişarelerin devam etmesini ve sonuçlanmasını bekliyoruz.”