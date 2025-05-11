Batı Anadolu Şirketler Topluluğu’nun hedefi 5 yılda 500 milyon dolar

MURAT KÜÇÜK/İZMİR

Çimento, hazır beton, lojistik ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren İzmir merkezli Batı Anadolu Şirketler Topluluğu, başlattığı yapılanma süreci ile 5 yıl içinde 500 milyon dolar ciroya ulaşmayı hedefliyor. Şirket ilk etapta çimento üretim faaliyetlerini tek çatı altında birleştirecek. Bu hamle ile Batısöke Çimento, yıllık 5,8 milyon ton kapasite ile Ege’nin en büyüğü olacak. Grubun diğer markası Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş ise holding şirketi olarak konumlanacak.

Batısöke Çimento’nun mevcut kapasitesinin yıllık 4 milyon ton olduğunu belirten Batı Anadolu Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülant Candaş, “Batısöke, Batıçim’e ait Bornova’daki yıllık 1,8 milyon ton kapasiteli fabrikayı ve Batıliman’ın Aliağa’daki arazisinde kuracağımız yeni 3,5 milyon ton kapasiteli çimento öğütme ve pakatleme tesisini kiralayacak. Böylece Batısöke, kapasite açısından Ege Bölgesi’nin en büyük şirketi olacak. Limana yakın tesislerimiz sayesinde yüzde 20 olan çimento ihraç oranımız yüzde 45 seviyelerine çıkacak” dedi. 20’den fazla ülkeye ihracat yapan şirketin geçen yılki çimento ve klinker ihracatı, 1 milyon 450 bin ton olarak kayıtlara geçti. Batı Anadolu Şirketler Topluluğu, 2024 yılını 13,4 milyar TL'lik konsolide ciro, 27 milyar TL'nin üstünde aktif büyüklük, 20 milyar TL'ye yakın öz kaynak toplamı ile kapattı.

Eldeki taşınmazlar gayrimenkul projelerinde değerlendirilecek

Grubun bir diğer önemli hamlesi de gayrimenkul sektöründeki yatırımlar olacak. Şirketin elindeki taşınmazların değerlendirileceğini aktaran Candaş, bu kapsamda İzmir Bornova’daki yaklaşık 700 dönümlük fabrika alanı ile Erzene Mahallesi’ndeki 180 dönümlük arazi ve daha birçok mülkün yeni projeler için gayrimenkul yatırım fonlarına devredileceğini belirtti. Candaş, SPK’ya başvuruların yapıldığını ve onay sonrasında işlemlerin genel kurula sunulacağını söyledi. Bu hamlenin şirketin gelir miktarına ve çeşitliliğine katkı sunması bekleniyor. Grup şirketlerinden Batıliman’ın halka arzı için de SPK başvuru süreci tamamlandı. Limanda da birçok yatırımın planlandığını söyleyen Candaş, “Vinç yatırımı ve yeni depo elemanları eklemeyi, rıhtım ile iskele arasındaki boşluğu doldurmayı planlıyoruz” dedi. Candaş, limanın halka arzından sonra Batıbeton’u da halka açacaklarını söyledi.