Maden işçilerinin kömür ithalatına tepkisi büyüyor

ANKARA-EKONOMİ

Son 5 yılda kömür ithalatına 30 milyar dolar harcanması, yerli kömür ocaklarında çalışan işçilerin bir bölümünün işsiz kalmasına yol açtı. Madenlerde örgütlü TÜRK-İŞ’e bağlı Türkiye Maden İş Sendikası, ithal kömüre karşı Soma’da bir miting düzenledi. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanı Nurettin Akçul, artan ithalatın madencileri işsizlikle karşı karşıya bıraktığına dikkat çekerken, milli servet olan yerel kömürün üretiminde azalma olduğunu kaydetti.

Enerji bağımsızlığı yanı sıra madencilik sektörünün ayakta kalması ve bölgesel ekonomik kalkınmanın devamı için yerli kömürün vazgeçilmez olduğunu dile getiren Akçul, buna karşılık yerli kömürün rekabet gücünün giderek zayfladığını bildirdi.

“En az 20 bin emekçi işsizlikle karşı karşıya kalacak”

İthal kömürün önünün açılmasının dışa bağımlı bir Türkiye anlamına geldiğini söyleyen Akçul, “Nasıl ki Tarımda patates-soğan gibi en temel gıda ürünlerinin bile ithal edilmesi, hayvancılıkta et ithal edilmesi yerli üreticinin kanayan yarası ise, işte ithal kömür de Türk Madenciliğinin yalnızca bugününü değil geleceğini de tehlikeye atmaktadır” dedi.

Türkiye’nin son 5 yılda ithal kömüre 30 milyar dolar para harcadığını anlatan Nurettin Akçul, “Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullarda bir yandan politika üretirken bir yandan kömür sektöründe yaklaşmakta olan büyük buhranı görmezden gelmeyin. Kömür sektöründe yaklaşık 50 Bin işçi istihdam ediliyor. Aileleriyle birlikte yaklaşık 250 bin kişi. Acil önlemler alınmazsa maalesef bir yıl içinde pek çok işletme kapanmak zorunda kalacak. En az 20 bin maden emekçisinin işsizlikle karşı karşıya kalacak” uyarısında bulundu.

Kömür rezervi yeraltında dururken, ithal kömüre bağlanmanın anlamsız olduğunu belirten Akçul, “Emeğimizi yok saymaya, geleceğimizi yok etmeye çalışan herkese Türkiye Maden İşçileri Sendikası olarak tüm gücümüzle sonuna kadar karşı çıkacağız” dedi. Akçul, “Dışa bağımlı değil, sürdürülebilir enerji kaynağıyla, bağımsız bir Türkiye istiyoruz. İthal kömürü durdurun. İşçinin ekmek tekneleri İşyerlerimizin, firmaların önündeki engelleri acilen kaldırın. İthal kömürü cazip kılan bütün uygulamalara son verin. İthal etmeyin, Türkiye’nin kara elmasını yerli üretimi destekleyin. Ekmeğimizi, işimizi, işyerimizi yok etmeyin” dedi.

“Birçok ülkede yasak olan petrokok ithal ediliyor”

İthal kömürün yanında petrokok problemi de olduğuna anlatan Akçul, “Yurtdışından petrokimya sektörünün atığı, dünyanın birçok yerinde ithalatı ve kullanımı yasak olan bu petrokok ithal ediliyor ve kömür yerine kullanılıyor. Yurt içinde kömür için belirlenen yüzde 2’lik kükürt sınırı, petrokok için yüzde 7 olarak uygulanıyor. Çevre, iklim ve insan sağlığı üzerindeki zararları nedeniyle birçok ülkede kullanımı sınırlı veya yasaklanmış olan bu atık, neden bizim ülkemizde cazip, kullanılabilir bir enerji kaynağı gibi sunulmaya çalışılıyor?” ifadelerini kullandı.