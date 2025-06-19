Karavelioğlu: “Makine sektörü Türkiye'nin küresel rekabet gücünü belirliyor”

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanvekili Kutlu Karavelioğlu, makine sektörünün sadece üretim değil, aynı zamanda hizmet ihracatı açısından da stratejik bir alan olduğuna dikkat çekti. Dünya ticaretinin yapısal değişim geçirdiğini vurgulayan Karavelioğlu, “Dünya ticareti geçen yıl rekor bir artışla 33 trilyon dolara ulaştı. 24.5 trilyon doları mal ihracatı, yüzde 2 arttı. 8.5 trilyon doları hizmet ihracatı, yüzde 7 arttı. Hizmet, sınırları mallardan daha kolay aşmaya devam edecek ve artacak. Satış sonrası hizmetler ve projeciliğimizle bizler de gayet başarılı birer hizmet ihracatçısıyız. Dünya makine ihracatı üç katına çıkarken, Türkiye bu süreçte makine ihracatını 16 kat artırmayı başardı. Kişi başına düşen makine ihracatında gelişmiş ülkelerden geride değiliz” dedi.

Çin’in 2001’den 2023’e kadar makine ihracatını 16 kat artırdığına işaret eden Karavelioğlu, “Çin’in bu yükselişini özel koşullar, imtiyazlar ve toleranslar destekledi. Biz ise bu avantajlara sahip olmadan aynı başarıyı yakaladık. Bu sektörün potansiyeli fark edilmeli. Bir süredir işlerimiz iyi gitmiyor ama bizden kaynaklanmadığını bilmekle teselli buluyoruz. Üretimimiz geçen yıl yüzde 9’a yakın düştü. İlk çeyrekte ihracat yüzde 4’ten fazla düştü. Miktar olarak da yüzde 8’e yakın düştü” diye konuştu. Türkiye’nin makine üretiminde son 5 yılda güçlü bir performans gösterdiğini belirten Karavelioğlu, “2019’dan bu yana Türkiye’de makine ve tesisat yatırımları yüzde 83 arttı. Aynı dönemde üretim miktar olarak yüzde 72, ihracat yüzde 44, ithalat ise yüzde 88 arttı. Bu performans emsalsiz bir performans. Teselli bulabileceğimiz çok şey var. Dünya ortalamalarının çok üzerindeyiz. Yakın bir zamanda bu performans kaldığı yerden devam edecektir diye düşünüyorum” diye konuştu.