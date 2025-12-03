Türk makine sanayisinden yeni lig mesajı: “Daha akıllı üreteceğiz”

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Makine ve teknoloji sektörünün yenilikçi platformu Makine ve Teknolojileri Fuarı (MEEXX), Makine İmalatçıları Birliği (MİB) ve BTSO iştiraki KFA Fuarcılık A.Ş. iş birliğiyle Bursa Fuar Merkezi’nde açıldı. 6 Aralık’a kadar sürecek fuarda imalat sanayi, otomasyon, robotik, kalıp ve prototipleme, dijital fabrikalar ve endüstriyel çözümler yer alıyor. 30 bin metrekarelik alanda kurulan fuara 120’ye yakın firma katılırken Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Asya’dan da nitelikli alım heyetleri katılıyor. Fuarın açılışında konuşan Makina İmalatçıları Birliği (MİB) Başkanı Fatih İğrek, Türkiye makine sektörünün küresel zorluklara rağmen büyüme kararlılığını sürdürdüğünü vurguladı.

İğrek, Türkiye’nin yıllık makine üretiminin 60 milyar doların üzerinde olduğunu hatırlatarak, makinacılığın enerjiden sonra Türkiye’nin en büyük iş hacmine sahip sektörü olduğunu söyledi. 2024 yılında makine ihracatının 28 milyar dolara ulaştığını belirten İğrek, bu değerin 2002’ye kıyasla 14 kat artış anlamına geldiğini dile getirdi. Türkiye’nin makine ihracatında dünyada 13’üncü, Avrupa’da 4’üncü sırada olduğunu vurgulayan İğrek, sektörde yerlilik oranının yüzde 70 bandında seyrettiğini, ihracatta birim fiyatın ise 6,2 dolar ile Türkiye ortalamasının yaklaşık üç katı olduğunu ifade etti. Makine sektörünün doğrudan ve dolaylı istihdama 550 bin kişilik katkı sunduğunu hatırlatan İğrek, “Bu sektör 200’den fazla alt sektörü besleyen, Türkiye ekonomisinin mühendislik omurgasıdır” dedi.

“Sıçrama döneminin anahtarı mühendisliktir”

Küresel ekonomideki daralmaya dikkat çeken İğrek, özellikle Avrupa’daki yavaşlamanın ihracat pazarlarını baskıladığını belirtti. Jeopolitik risklerin, savaşların ve tedarik kırılmalarının sektör üzerinde güçlü etkiler yarattığını, yükselen enerji ve işçilik maliyetlerinin üreticilerin üzerindeki yükü artırdığını söyledi. İğrek; “Türk makine sektörü dünyanın en dayanıklı ve en hızlı uyum sağlayan üretim yapılarından biridir. Krizlerden güçlenerek çıkma yeteneğimiz var” diye konuştu. İğrek, HAMLE, HİT–30, YTAK gibi kapsamlı yatırım teşvikleri ile kamu alımlarında yerli makine avantajının güçlendiğini, AB Yeşil Mutabakatı kapsamında eko-tasarım ve karbon ayak izi odaklı dönüşüm desteklerinin devrede olduğunu söyledi.

Ancak bu politikaların tek başına yeterli olmayacağını belirten Fatih İğrek, “Gerçek sıçramayı ancak mühendisliğimizle oluşturacağımız fark sayesinde yapabiliriz. Hedefimiz daha ucuza değil, daha akıllı ve etkili üretmek olmalı. Jeopolitik avantajımızı verimlilik ve yenilikle birleştirmeliyiz. Sanayimizin her ölçeği, KOBİ’den büyük üreticiye kadar bu dönüşümün içinde olmak zorunda. Türkiye, daha verimli, daha akıllı, daha yenilikçi üretimle kazanacak. Sıçrama döneminin anahtarı mühendisliktir” dedi. Dijital dönüşüm teknolojilerinin kaçınılmaz hale geldiğini belirten İğrek, dijital ikiz, robotik otomasyon, endüstriyel yapay zekâ, sensör tabanlı izleme sistemleri ve kestirimci bakım gibi alanlarda Türkiye’nin icat eden değil, hızlı uygulayan bir ülke olabileceğini söyledi.

“Bursa bu oyunda geri kalmayacak”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay da yapay zekâdan sensör teknolojilerine, robotik otomasyondan dijital dönüşüme kadar üretim dünyasında köklü bir dönüşüm yaşandığını belirterek şöyle konuştu: “Bugün karanlık fabrikaların devreye girdiği böyle bir süreçte Türkiye’nin, özellikle de Bursa’nın bu oyunda geri kalmasını düşünmek mümkün değil. Bursa’da makine sektörünün köklü bir gelişimi ve güçlü bir hafızası var. Duayen firmalarımız bu şehrin gururudur” diye konuştu. Makine sektörünü Türkiye ekonomisinin “lokomotifi” olarak nitelendiren Burkay, “Türkiye bu sektörde 45 milyar dolarlık ithalat yapıyor. Üstelik bu ithalatın yaklaşık yüzde 70’i ülkemizde üretilebilen makine ve ekipmanlardan oluşuyor. İşte bu tabloyu değiştirmek zorundayız” uyarısında bulundu.

Yeni teknolojilerin sergilendiği fuarın açılışına MİB Başkanı Fatih İğrek ve BTSO Başkanı İbrahim Burkay’ın yanı sıra Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun ile sektör temsilcileri katıldı.