Makinecilerin yeni başkanı Fatih İğrek oldu

ESRA ÖZARFAT/ALİ ŞAHİN

İSTANBUL - Makine İmalatçıları Birliği’nin (MİB) yeni başkanı Fatih İğrek oldu. Görevi Selim Emre Gencer’den devralan İğrek, yaptığı konuşmada sanayinin stratejik önemi ve sektörün geleceğine dair hedeflerini paylaştı. Fatih İğrek, başkanlık görevini devralmaktan duyduğu onuru ve sorumluluğu dile getirerek, “Makine İmalatçıları Birliği gibi ülkemiz sanayisi açısından kritik bir kurumun başkanlığını üstlenmek büyük bir gurur. Bu görevi, önceki başkanımız Sayın Selim Emre Gencer’in sektöre kattığı vizyoner liderliği ve değerli hizmetlerine teşekkür ederek devralıyorum” dedi. İğrek, birlik çatısı altında oluşan güçlü mirası daha ileri taşımak için çalışacaklarını vurgularken, geçmiş yönetim kurulu üyelerine de katkılarından dolayı şükranlarını sundu. Genel sekreterlik biriminin emek ve özverisinin kurumsal yapının temel taşlarından biri olduğunu belirterek tüm çalışanlara teşekkür etti.

Makine sektörünün, bir ülkenin üretim kabiliyetinin, teknolojik seviyesinin ve ekonomik bağımsızlığının en somut göstergelerinden biri olduğuna dikkat çeken İğrek, “Bizler yalnızca üretim yapan değil, geleceği inşa eden bir misyona sahibiz. Başkanlık dönemimde bu misyon doğrultusunda, sektörümüzün sorunlarını dile getirmek, çözüm önerileri geliştirmek ve devlet kurumları nezdinde kararlılıkla takipçisi olmak önceliğimiz olacak” diye konuştu. Yeni dönemde özellikle yüksek katma değerli ve ileri teknolojili makine üretimini desteklemeye, uluslararası pazarlarda görünürlük ve ihracat gücünü artırmaya odaklanacaklarını belirten İğrek, genç mühendislerin sektöre kazandırılmasının da öncelikli hedeflerinden biri olduğunu ifade etti. Bu dönemde en büyük katkılardan birinin, deneyimli isimlerden oluşan Yüksek İstişare Kurulu olacağını belirten İğrek, “Makine İmalatçıları Birliği yalnızca bir meslek örgütü değil, aynı zamanda Türk sanayisinin sesidir. Güçlü makine sektörü, güçlü sanayi; güçlü sanayi ise güçlü Türkiye demektir” ifadelerini kullandı.

Fatih İğrek’in başkanlığında oluşturulan yeni yönetim kurulunda Abdullah Böyet, İlhan Cem Mirzaoğlu, Cemal Dener, İlknur Cantürk, Esat Kütükçü, Merve Torbalı Durukan, Fatih Kar, Oktay Büyükdede, Hakkı Gözlüklü ile Sabit Tekirdağ yer aldı. Birlik bünyesinde oluşturulan Yüksek İstişare Kurulu’nda ise Ahmet Özkayan, Mustafa Alpagut, Arman Minasyan, Mustafa Bozkurt, Ender Yılmaz, Mustafa Dirin, Hasan Büyükdede, Orhan İğrek, Hayrettin Çaycı, S. Emre Gencer, Kutlu Karavelioğlu, Sevda Kayhan Yılmaz, Mehmet Ali İnan, Şuayip Demirel ile Memiş Kütükçü yer aldı.