Nukon, Çinli makinecilerden teknolojisiyle ayrışıyor

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Türkiye’nin ilk fiber lazer kesim makinesi üreticisi olan Nukon, Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’nde (TEKNOSAB) faaliyete geçen 50 bin metrekarelik yeni üretim tesisiyle kapasitesini artırdı. Şirket, hem iç pazarda hem de küresel ölçekte daha güçlü bir konuma ulaşmayı hedefliyor. Nukon Genel Müdürü Oktay Akyıldız, yıllık 300 makine üretim kapasitesine sahip olduklarını belirterek, “Genişleyen ekibimizle birlikte makine parkurumuzu sürekli geliştiriyoruz. Bugün 12 farklı lazer kesim makinesinin yanı sıra, oksijen plazma, su jeti kesim ve büküm makineleri ile otomasyon sistemleri üretiyoruz. Tamamı Türk sermayeli bir şirket olarak, büyüyen pazarların ihtiyaçlarına cevap vermeye odaklanıyoruz” dedi. Şirketin özellikle Endüstri 4.0 dönüşümüne yönelik yatırımlarına dikkat çeken Akyıldız, fiber lazer teknolojisinin bu süreçte önemli rol oynadığını vurguladı. Akyıldız, “Hizmetlerimizi bu teknoloji ile entegre ediyor, müşteri taleplerine göre üretim süreçlerimizi yönlendiriyoruz. Avrupa’nın en büyük 5 fiber lazer kesim üreticisinden biriyiz ve ürünlerimizi yaklaşık 50 ülkeye ihraç ediyoruz” diye konuştu.

Farklı pazarlara açıldı

Nukon’un rekabet stratejisine de değinen Akyıldız, “Bizim rakibimiz Çinli üreticiler değil. Geliştirdiğimiz teknoloji ve sağladığımız hizmetlerle Çinli markalardan ayrışıyoruz. İhracatta Avrupa ve Amerika’da etkiniz. Şu anda da Japonya’dan Venezuella’ya, Avusturalya’dan Kanada’ya kadar pek çok ülkeden alıcıları yeni tesisimizde ağırlıyoruz. Olumlu geçen görüşmelerin ardından yeni anlaşmalara imza attık. İmalat vizyonumuz bizim en büyük gücümüz. Özellikle pazarlama ve servis hizmetleri bizim en güçlü kaslarımızdan” dedi. Ancak mevcut ekonomik koşulların yatırımları yavaşlattığını, bunun da makine satışlarına yansıdığını belirten Akyıldız, “Ekonomi normale döndüğünde kurduğumuz altyapı ve kapasiteyle avantajlı konumda olacağız” ifadelerini kullandı. Özellikle savunma sanayi firmaları ve ticari araç üreticilerinin tercih ettiği Nukon, ihracat pazarlarında da konumunu güçlendiriyor. Akyıldız, şirketin uluslararası fuarlarda aktif yer alarak marka değerini koruduğunu ve yeni iş birlikleri geliştirdiğini söyledi.