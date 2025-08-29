MİB ile KFA Fuarcılık, MEEXX 2025 için güçlerini birleştirdi

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Türkiye’nin sanayi üssü Bursa, makine teknolojilerinde dev bir organizasyona hazırlanıyor. 3–6 Aralık 2025 tarihleri arasında Bursa Fuar Merkezi’nde düzenlenecek MEEXX – Makine ve Teknolojileri Fuarı, Makina İmalatçıları Birliği (MİB) ile KFA Fuarcılık A.Ş.’nin imzaladığı iş birliği protokolü ile güçlendi. İmza töreninde MİB Yönetim Kurulu Başkanı Fatih İğrek ve KFA Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Çepni hazır bulundu. Protokol, sektörün çatı kuruluşu ile organizatörünü aynı platformda buluşturarak, fuarın hem ulusal hem de uluslararası alandaki etkisini artırmayı hedefliyor. MEEXX, CNC tezgâhlarından lazer ve plazma kesim sistemlerine, endüstriyel robotlardan otomasyon çözümlerine, 3D yazıcılardan CAD/CAM yazılımlarına kadar makine teknolojilerinin en yeni ürünlerini sergileyecek. Fuar, metal işleme, otomotiv, savunma sanayi, beyaz eşya ve genel makine imalatı gibi pek çok sektöre hitap edecek.

Teknoloji vitrininden öte, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve inovasyonu odağına alan vizyonuyla öne çıkan organizasyon; Türkiye’nin makine sektöründeki rekabet gücünü yükseltmeyi ve küresel pazarlarda daha güçlü bir konuma taşımayı amaçlıyor. Bursa’nın köklü sanayi birikimini dünyaya açacak MEEXX, Avrupa’dan Asya’ya, Orta Doğu’dan Afrika’ya uzanan geniş bir coğrafyadan profesyonel ziyaretçileri bir araya getirecek. Sektörün lider firmaları, üst düzey yöneticiler, üretim ve Ar-Ge uzmanları ile yatırımcılar fuarda buluşarak yeni iş birlikleri, ihracat odaklı bağlantılar ve ticaret fırsatları geliştirme imkânı bulacak.