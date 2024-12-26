İkinci el araç satışında "6 ay-6 bin kilometre" şartı uzatıldı, kısa dönem sigortanın önü açıldı

İkinci el araç satışlarına getirilen 6 ay ve 6 bin km şartı bir kez daha uzatıldı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre söz konusu kısıtlama 6 ay süreyle 1 Temmuz 2025 tarihine uzatıldı.

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Açıklamaya "Bakanlık, bu tarihi altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.” ifadesi eklendi.

Düzenlemeyle, sıfır kilometre araçların tescil tarihinden itibaren 6 ay veya 6 bin kilometre geçmedikçe ikinci el olarak satışı yasaklanıyor.

Ayrıca ikinci el araçların, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilana konularak satışının yapılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Kısa dönem sigortanın önü açıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan diğer düzenlemeyle araç noter devri esnasında yapılması zorunlu olan trafik sigortasında kısa dönem sigorta için kapı açıldı. Kararda, "İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesini haiz işletmelerin işleten sıfatıyla akdedecekleri trafik sigortası sözleşmeleri için sigorta süresini otuz güne kadar indirmeye yetkilidir." ifadesi yer aldı.