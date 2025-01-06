2024'de en çok kasko yaptırılan araçlar belli oldu

Enuygun Sigorta'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Genel Müdür Çiğdem Özdoğan, 2024'te Enuygun Sigorta üzerinden satın alınan kasko adetlerinde bir önceki yıla göre yüzde 68 oranında bir artış yaşandığını belirtti.

İstanbul ilk sırada

Özdoğan, kasko teklifi alanların yüzde 47'sinin İstanbul'da olduğuna dikkati çekerek, İstanbul'dan sonra en çok kasko yaptırılan illerin yüzde 7'sinin İzmir, yüzde 6'sının ise Ankara olduğunu vurguladı.

Enuygunsigorta.com verilerine göre 2024'te en çok kasko yaptırılan araçlarda yüzde 20'lik payın 1-3 yaş arası araçlarda, yüzde 17'lik payın 4-6 yaşındaki araçlarda, yüzde 23'ün ise 7-9 yaştan oluşan araçlarda gerçekleştiğini belirten Özdoğan, 10 yaş üstü araçların tümünde ise bu oranın yüzde 37 oranında olduğunu ve elektrikli araçlarda da en çok kasko sigortası yapılan aracın Tesla olduğunu belirtti.

"2024 yılında en çok kasko yapılan araç markası yüzde 12'lik pay ile Renault oldu"

En çok kasko yaptırılan araç markalarını da paylaşan Özdoğan, "2024 yılında en çok kasko yapılan araç markası yüzde 12'lik pay ile Renault oldu. İkinci sırada Fiat grubu araçlar, üçüncü sırada ise Volkswagen ve Toyota yer aldı." ifadelerini kullandı.

"Poliçelerimizin yüzde 46'sı özel servislerde geçerli poliçeler oldu"

2024'te 2023'e kıyasla yüksek artışların yaşanmadığı araç değerleri sebebi ile kasko primlerinin yüzde 20 artış ile sınırlı kaldığını vurgulayan Özdoğan, "2024'te de araç değerlerinde yüksek artışlar yaşanmasa da araç değerleri ve parça maliyetleri oldukça yüksekti diyebiliriz. Bu durum kendisini finansal olarak güvence altında tutmaya devam etmek isteyen sigortalıları, kaskodan vazgeçmek yerine kapsamı daraltarak devam etmeye yönlendirdi. Buna bağlı olarak satışını gerçekleştirdiğimiz poliçelerin yüzde 30'u dar kaskolardan oluştu. Bu durumun bir diğer etkisi de poliçelerde onarım için gidilecek servislerde kısıtlama dolayısıyla daha ekonomik bir poliçenin tercih edilmesinde gördük. Poliçelerimizin yüzde 46'sı özel servislerde geçerli poliçeler oldu." dedi.