Otokoç'ta görev değişimi! Önder Kutman, Vehbi Koç'un sözleriyle veda etti

Koç Grubu’nda 30 yıldır görev yapan Otokoç CFO’su Önder Kutman 1 Ocak itibariyle emekli olduğunu duyurdu. Mart ayına kadar danışman olarak kalacak Önder Kutman’ın yerine yeni CFO Abdullah Ayhan oldu.

Önder Kutman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Koç Grubundaki kariyerim 30.yılında. Bunun yarısı Koç Holding, diğer yarısı ise Otokoç Otomotiv’de geçti. Koç Holding’teki kariyerime MT olarak Denetim ve Mali İşler Grubu Başkanlığında başlamıştım. Sonrasında Finans Grubu Başkanlığında görev yaptım. Sırasıyla Denetim Uzmanı, Koordinatör Yardımcısı ve Koordinatör düzeyine yükseldim. İlk 15 yıllık süre içerisinde en çok gurur duyduğum konuları; bugünkü Zer ve Ram Sigorta şirketlerinin kuruluşlarına vesile olmam, Gruptaki E-risk ve E-finans alt yapılarının kurulmasındaki liderliğim, birçok Grup şirketinin füzyonlarındaki rolüm, Türk Traktör şirketinin halka arzı sürecindeki liderliğim ve Koç Holding’in yeniden yapılanma döneminde Otoyol, Tekersan, Döktaş ve Oltaş şirketlerinin satış süreçlerindeki aktif rolüm olarak özetleyebilirim.

"Birmot şirketlerini kurduk"

Bunun yanı sıra, günümüzdeki Otokoç şubeleri o dönemde ayrı tüzel kişiliklerdi. Bu şirketlerin Koç Holding’le füzyonunda aktif rol oynadım. Ford şubelerimizi şemsiyesi altına alan Otokoç ile Fiat şubelerini şemsiyesi altına alan Birmot şirketlerini kurduk. Ardından Otokoç ve Birmot şirketlerini füzyon yaparak bugünkü Otokoç Otomotiv şirketini oluşturduk. Son olarak, Setoto (Avis) şirketinin Otokoç Otomotiv’le birleşmesine ve Otokoç Otomotiv’de sigorta faaliyetinin başlatılmasına vesile oldum.

"Görevim sırasında ise en gururlandığım konular..."

Otokoç’taki CFO’luk görevim sırasında ise en gururlandığım konuları; şirketimin yurt dışı büyümesinde (Toplam 6 ülkedeki şirket kuruluşları ile Yunanistan’daki Olympic (Avis) şirketinin satın alınmasında) üstlendiğim liderlik rolüm, Otokoç Sigorta şirketindeki GM rolüm, hem Türkiye’de hem Yunanistan’da üstlendiğim Risk ve Denetim Komitesi Başkanlığım, Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanlığım, Yunanistan ve Hollanda’daki YK üyeliklerim ile mali işler alt yapısının dijitalleştirilmesi ve SAP’ye geçiş süreci olarak özetleyebilirim.

"30 yılı satırlara sığdırmak mümkün değil."

30 yılı satırlara sığdırmak mümkün değil. Ama Koç Holding ve Otokoç Otomotiv’de geçirdiğim her gün benim için çok değerliydi. Hiçbir gün işe gidiyor gibi hissetmedim. Her zaman kendimi işin sahibi gibi gördüm. Çok başarılı ekiplerle çalıştım. Kariyer yolculuğumda bana yol arkadaşlığı yapan tüm iş arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Vehbi Koç'un sözleriyle veda etti

Rahmetli Vehbi Bey’le çalışma fırsatım olmuştu. Onun çok önemli bir sözü vardı ve benim için hep yol gösterici olmuştu. ‘Fabrikalar 3-4 yılda kurulur, en değerli varlığımız insan kaynağımızdır.’ derdi. Şirketlerimizi emanet ettiğimiz yeni kuşaklara başarılar diliyorum. Koç Holding, Otokoç Otomotive diğer Grup Şirketlerindeki tüm iş arkadaşlarıma sevgilerimi iletiyorum. Hepsi ile her zaman gurur duydum ve duymaya devam ediyor olacağım.”