Otomotiv devleri ve AB ülkeleri Çin'e ek vergi kararına tepkili

AB, temmuz ayı itibarıyla Çin’de üretilen elektrikli otomobillerin ithalatında yüzde 38,1’e varan geçici ek vergiler uygulamaya başladı. Avrupalı otomobil üreticileri, Çin menşeli elektrikli araçların Avrupa piyasasına girmesi karşısında herhangi bir soruşturma başvurusunda bulunmadıkları gibi, AB’nin ek vergi kararına karşı çıktı. Volkswagen, BMW ve Mercedes-Benz gibi önde gelen Avrupalı otomobil üreticileri ile Almanya ve Macaristan’ın aralarında yer aldığı AB ülkeleri ek vergi kararına tepki gösterdi. 2023 yılında Çin’in yeni enerjili otomobil ihracatı sıralamasında Tesla, yıllık yeni enerjili otomobil ihracatının dörtte birini oluşturarak birinci sırada yer aldı. Tesla’nın ihracatı, ikinci sıradaki BYD’in ihracatından yüzde 41,7 daha yüksek kayda geçti.

"Batılı markalar yarar görüyor"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa’nın Çin’den ithal ettiği elektrikli araçların en az yüzden 50’sinin Batılı markaların ürünleri olduğunu hatırlattı. Scholz, Çin’in yeni enerjili otomobillerinin Avrupa’ya ihraç edilmesinden Batılı markaların yarar gördüğünü belirtti. Almanya Federal Ekonomik Kalkınma ve Dış Ticaret Derneği Başkanı Michael Schumann, Alman otomotiv endüstrisinin, Çin’in otomotiv sektöründe elektrifikasyon ve akıllılaşma alanlarındaki inovasyonlarda elde edilen başarıları örnek alabileceğini belirtti.

Aslında Avrupalı otomobil üreticilerinin Çinli üreticilerin gerisinde kalmasının nedeni, Çin’de üretilen elektrikli araçların kalitesinin yüksekliği. Alman Otomotiv Derneği, orta ve uzun vadeli olarak Çin’in elektrikli araçlarının Avrupa piyasasına ‘akın etmeyeceği’ kanısında.

Avrupa otomotiv sektörü için rekabet baskısı oluşturuyor

Çin’in elektrikli araçlarının fiyat ve işlev açılarından avantajları, Avrupa otomotiv sektörü için rekabet baskısı oluşturuyor. Ancak Çinli üreticiler, artık Avrupa ülkelerinde fabrikalar açmayı planlamaya başladı. Bu durum, Çinli üreticilerin Avrupa piyasasına olan güvenini yansıtıyor. Avrupa, yenilenebilir enerji alanında zengin deneyime sahip. Çin de batarya ve motor gibi kritik alanlarda sürekli ilerleme kaydediyor. İki taraf, teknoloji alanındaki iletişim ve iş birliğini artırarak “kazan-kazan” sonucuna kavuşabilir.

"Avrupalı üreticilere büyük zarar verecek"

AB, Çin’de üretilen elektrikli otomobillere karşı sübvansiyon soruşturması açarak, beklenmedik bir Avrupa-Çin ticaret savaşını başlatıyor olabilir. Böyle bir durumun, Avrupalı üreticilere büyük zarar vereceğine hiç şüphe yok, zira AB’nin Çin’den ithal ettiği elektrikli otomobillerin büyük kısmı Avrupalı veya ABD’li markalara ait. Bunun dışında, Çin’in ham madde ve batarya gibi alanlardaki ileri teknolojisi, Avrupa’nın elektrikli otomobil sektörü için garanti sağlarken, ek vergi uygulaması ise elektrikli otomobillerin Avrupa’daki fiyatlarını daha da yükseltecek. Bundan en büyük zararı Avrupalı tüketiciler görecek. Dahası, Çin’in AB’nin hamlesine karşılık vermesi de çok muhtemel.

Ek vergiler, Avrupa otomotiv sektörünün rekabet gücünü gerçek anlamda yükseltemez. Korumacılığın inatla savunulması, Avrupa’da enflasyonun kötüleşmesi ve kıtanın teknoloji alanında geri kalması dışında bir sonuç vermeyecek.