Alman devi otomobil fabrikasını satıyor!

Belçika basınındaki haberlere göre, Audi'nin Brüksel'deki 3 bin çalışanı bulunan fabrikasını devralmak amacıyla gerçekleştirilen 26 görüşmeden somut bir sonuç elde edilemedi. Şirket, işçilerin güvenliğini sağlayacak ve üretimi sürdürecek bir alıcı arayışında olsa da, henüz ciddi bir teklifin sunulmadığı belirtildi.

Üretim Meksika'ya kaydırılacak

Audi, lüks segment elektrikli otomobil modeli Q8’in üretildiği Brüksel tesisinde talebin düşmesi nedeniyle üretimin Meksika'ya kaydırılacağını açıklamıştı. Eylül başında ise Volkswagen Grubu, Brüksel fabrikasına yeni model tahsis edilmeyeceğini duyurdu. Fabrikanın geleceği belirsizliğini korurken, çalışanlar da tepkilerini gösterdi. İşbaşı yapmayan işçiler, üretimi tamamlanmış araçların anahtarlarına el koyarak durumu protesto etti. Audi, fabrikayı satmak için yeni yatırımcılar aramaya devam ediyor.