  1. Ekonomim
  2. Otomotiv
  3. Anlaşma duyuruldu: Uber, BYD'den 100 bin elektrikli araç alacak
Takip Et

Anlaşma duyuruldu: Uber, BYD'den 100 bin elektrikli araç alacak

Uber, Çin'in BYD firması tarafından üretilen 100.000 elektrikli aracı küresel araç filosuna katmayı amaçlayan bir anlaşma yaptığını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Anlaşma duyuruldu: Uber, BYD'den 100 bin elektrikli araç alacak
Takip Et

İki şirket, sürücülere elektrikli araçlara geçmeleri için bakım, şarj, finansman ve leasing indirimleri de dahil olmak üzere teşvikler sunacaklarını belirtti.

Önce Avrupa ve Latin Amerika'da 

haberler/uber-bydden-100-bin-elektrikli-arac-alacak-h2353" target="_blank" rel="noopener">Cnbc-e'de yer alan habere göre çok yıllı anlaşma, Orta Doğu, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'da kullanıma sunulmadan önce ilk olarak Avrupa ve Latin Amerika'da yaygınlaştırılacak.

Duyuru, dünya çapında elektrikli araç satışlarının yavaşladığı ve Çinli otomobil üreticilerinin ABD ve Avrupa Birliği gibi yerlerde daha yüksek ithalat ücretleriyle karşı karşıya kaldığı bir dönemde geldi.

İki firmadan yapılan açıklamada, "Şirketler, Uber sürücüleri için elektrikli araç sahipliğinin toplam maliyetini düşürmeyi, Uber platformunda elektrikli araçların küresel olarak yaygınlaşmasını hızlandırmayı ve milyonlarca sürücüyü daha çevreci yolculuklarla tanıştırmayı hedefliyor" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca BYD'nin otonom sürüş teknolojilerini Uber'in platformuna entegre etmek için çalışacaklarını söylediler.

Otomotiv
Tesla 1,8 milyon aracını geri çağırıyor
Tesla 1,8 milyon aracını geri çağırıyor
İTO Başkanı Avdagiç: HIT-30, yaz dönemini otomotivde yatırım mevsimine çevirecek
Yaz dönemini otomotivde yatırım mevsimine çevirecek
Yılın ilk yarısında Türkiye'de 5,4 milyon araç muayeneden geçti
Yılın ilk yarısında Türkiye'de 5,4 milyon araç muayeneden geçti
Yenilenen Ford Puma Türkiye’de: İşte modelin satış fiyatı
Yenilenen Ford Puma Türkiye’de: İşte modelin satış fiyatı
ODMD Başkanı Bozkurt: Otomobilde ÖTV sil baştan değişmeli
Otomobilde ÖTV sil baştan değişmeli
Çinli otomobil üreticilerinden yerel işbirlikleri: Listede Türkiye de var
Çinli otomobil üreticilerinden yerel işbirlikleri