Arıkan Otomotiv, Ar- Ge merkezi ile inovatif ürünler geliştiriyor

ABDULLAH SÖNMEZ

ESKİŞEHİR - Yeni teknoloji otomobillerde kullanılan inovatif ürünleri geliştirmek için 2019 yılında Ar-Ge merkezini de kuran şirket, son beş yıldır otomasyon yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Yaptıkları yeni ürün geliştirme çalışmalarıyla şirketin gelişmesine büyük katkı sunan Ar-Ge birimlerinin 2019 Temmuz ayından bu yana devlet tarafından onaylı bir merkez olarak önemli işlere imza attığını kaydeden Arıkan Otomotiv Genel Müdürü Ahmet Arıkan, “Elektrikli araçlarda kullanılacak yeni ürünler geliştirmek istiyoruz, bunun için Ar-Ge merkezimizi kurduk” dedi. İçinde mühendislik olan yeni nesil ürünler üretmeyi hedeflediklerini belirten Ahmet Arıkan, “Önümüzdeki 5 yıl içinde yeni ürünler, yeni mekanizmalar yapacağız. Anahtarı bile olmayan yeni nesil araçlara dönük üretimler planlıyoruz. Teknoloji hızla ilerliyor, biz de bu gelişmelerle aynı hızda yol almayı hedefliyoruz. 2025 yıllarında elektrikli araç kullanım oranı daha da artacak. Bu da arabalarda parça sayısının azalması anlamına geliyor ki, biz o yılları düşünerek yeni inovatif ürünlere yöneldik” diye konuştu. Geleceğin otomotiv teknolojilerine yönelik yeni projeler üzerinde çalıştıklarına dikkat çeken Ahmet Arıkan, özellikle kilit tasarımı ve üretimi konusunda ilerlediklerini ve bu alanda dünyanın önde gelen tasarımcı firmalarından biri olmayı amaçladıklarını söyledi.

Dünya çapında pek çok ülkeye ihracat yapıyoruz

Dünya’da üretimi yapılan önemli araba markalarının büyük bir kısmına parça ürettiklerinin altını çizen Ahmet Arıkan, Avrupa’da bulunan bütün ülkelere sevkiyat yaptıklarını, Amerika, Tayland ve Tayvan’a kadar otomotiv konusunda marka olmuş pek çok OEM ve ülkeye ciddi oranda ihracat yaptıklarını kaydetti. Arıkan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu ihracat oranlarını 2023 yılında SEAT İspanya, MAN Almanya, Polonya, Avusturya tesisleri ve STELLANTIS Sırbistan tesislerine yapacağımız ihracatlar ile daha da artıracağız.” Yeni nesil elektrikli araçlarda kullanılan e-latch (elektronik kilit) gibi inovatif ürünleri de geliştirmek amacıyla kendi Ar-Ge merkezini kuran Arıkan Otomotiv, son beş yıldır da otomasyon yatırımlarını sürdürerek ürün gamına yeni ürünler katma konusunda ciddi çalışmalar yapıyor. Özellikle kilit sistemleri konusunda Toyota ile başlayan iş birliğini geliştiren firma, aynı zamanda Türkiye’de üretilen ilk yerli otomobil olan Togg için kaput kilidi ve yan kapı menteşesi üretiyor.

“Özelikle kilit sistemleri ve menteşeler konusunda tasarım üretim kabiliyetlerini geliştiren Arıkan Otomotiv, müşteri portföyünü geliştirmek için çalışmaya devam ediyor” diyen Ahmet Arıkan, şirketin pandeminin etkisi ile tedarikçi havuzlarını coğrafi olarak daha yakın ülkelerde aramaya başlayan OEM’lerden pek çok teklif paketi aldığını ve özellikle Stellantis ve VW grubunda ürün gamını artırmak adına satış pazarlama faaliyetlerini her geçen gün artırdığını dile getirdi.

Arıkan’a yeni bir ödül de TOYOTA’dan

Arıkan Otomotiv, AR-GE ve üretimdeki başarılarına ek olarak proje yönetimi alanında gösterdiği üstün performans ile Toyota tarafından verilen Proje Yönetimi Gümüş Ödülüne layık görüldü. 10 Mayıs’da Brüksel’de düzenlenen tören ile ödülü alan Ahmet Arıkan, bu ödülde emeği olan tüm ekip arkadaşlarına teşekkür etti. Dünyanın en sistemli çalışan OEM’lerinden biri olan Toyota’dan böyle bir ödül almanın Arıkan’ın çalışma disiplini ve başarısını bir kez daha taçlandırdığını belirten Ahmet Arıkan, şirketi daha katma değerli ürünler üreten, hem çalışanına hem de ülke ekonomisine her geçen gün daha çok katkı veren bir firma yapma yolunda azimle çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini belirtti.