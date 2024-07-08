Audi Q6 e-tron, Arca Otomotiv’de tanıtıldı

EKONOMİ (BURSA) - Audi Q6 e-tron'un lansmanı Arca Otomotiv'in Bursa showroom'unda yapıldı. Arca Otomotiv yöneticileri ile otomotiv endüstrisinin önde gelen isimlerinin katıldığı lansmanda konuşan Arca Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Usame Derindere, “Audi Q6 e-tron'un Türkiye'deki tanıtımı, markanın elektrikli araç teknolojilerine olan bağlılığını ve müşterilerine sunduğu en yüksek kaliteyi göstermektedir. Bu araç, sadece performansıyla değil, aynı zamanda markanın çevresel sürdürülebilirlik vizyonuna da güçlü bir şekilde katkı sağlıyor” dedi. Audi Q6 e-tron'un Türkiye'deki satışları, yılın son aylarında başlayacak ve Arca Otomotiv'in Bursa bayi ağı üzerinden müşterilere sunulacak.