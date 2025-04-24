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Avrupa'da Tesla satışları ilk çeyrekte sert düştü

Geçen yılın ilk çeyreğinde 65 bin 774 adet olan Tesla satışları, bu yılın ilk çeyreğinde 36 bin 167'ye geriledi. AB ülkelerinde ilk çeyrekte elektrikli otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,9 artışla 412 bin 997 adede çıktı.

Haber Merkezi
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Avrupa'da Tesla satışları ilk çeyrekte sert düştü
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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, Tesla markalı otomobil satışları yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45 azaldı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa ülkelerinin ocak-mart dönemine ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla şirketinin otomobil satışları AB ülkelerinde geriledi. Geçen yılın mart ayında 28 bin 463 adet olan Tesla satışları bu yılın aynı döneminde yüzde 36 düşerek 18 bin 224'e indi.

Markanın mart döneminde AB'deki toplam yeni otomobil satışlarındaki payı da yüzde 2,8'den 1,8'e düştü.

Tesla'nın AB ülkelerinde ocak-mart dönemindeki satışı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45 azaldı.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 65 bin 774 olan Tesla satışları bu yılın ilk çeyreğinde 36 bin 167 seviyesine geriledi. Şirketin AB piyasasındaki toplam payı da yüzde 2,4'ten yüzde 1,3'e düştü.

Öte yandan, AB ülkelerinde ilk çeyrekte elektrikli otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23,9 artışla 412 bin 997 adede çıktı. Böylece ilk çeyrekte elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 15,2 seviyesini buldu.

Tesla'nın Avrupa ülkelerindeki satışları son dönemde hızla geriliyor.​​​​​​​

Musk'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlama töreninde yaptığı ve internette Nazi selamına benzetilen el hareketi gibi tartışmalı davranışları, Almanya'da aşırı sağcı siyasetçilere verdiği açık destek ve İngiltere siyasetine karışması Avrupalıların firmayla aralarına mesafe koymasına neden oluyor.​​​​​​​

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