Bakan Kacır EKONOMİ'ye konuştu: Chery’le görüşmelerde son fasıldayız Togg’u çok güçlü destekliyoruz

AYSEL YÜCEL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk otomotiv sektörüne yönelik EKONOMİ’ye özel açıklamalarda bulundu. Çinli otomotiv devlerinin Türkiye’deki yatırım planlarına ilişkin güncel durumu değerlendiren Kacır, “BYD, çok hızlı bir şekilde inşaatı tamamlayıp üretime geçmek istiyor. Chery’le de son fasıllardayız” dedi. Kacır, milli marka TOGG’a ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu.

Küresel büyüme atağına geçen Çinli otomotiv devleri arasından Türkiye’ye ilk yatırım kararı alan marka BYD olmuştu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile geçen temmuz ayında 1 milyar dolar değerinde bir yatırım anlaşması imzalayan BYD, Manisa’da 2026 sonunda üretime başlayacak şekilde 150 bin araç kapasiteli bir tesis kuracağını duyurmuştu. Bakan Kacır, BYD yatırımının hızla ilerlediğine dikkat çekerek, “BYD yatırım yerine tahsis aldı, ÇED sürecini tamamladı. Çok hızlı bir şekilde inşaatı tamamlamak ve üretime geçmeyi hedefliyorlar. Bu tür yatırım yerlerini Çin’de 12 ayda, başka ülkelerde de 14-15 ayda üretime hazır hale getiriyorlar. Türkiye’de de en hızlı şekilde üretime geçmek için çalışıyorlar” dedi.

“Mevcut yerli üreticileri korumak için dikkatliyiz"

Türkiye’de yatırım yapmayı planladığını duyuran bir Çinli otomotiv markası da Chery olmuştu. Pazara girmesinin ardından kısa bir sürede Türkiye’de en çok satış yapan markalardan biri haline gelen Chery, Türkiye’de fabrika kurmak için bir süredir bakanlıkla görüşmeler yürütüyor. Yatırım adresinin ise Samsun olacağı konuşuluyor. Bakan Kacır, “Chery ile son fasıllardayız” diyerek yatırım haberinin yakın olduğunun sinyallerini verdi. Yatırım anlaşmalarını yerli üreticileri de koruyacak şekilde yapmaya özen gösterdiklerinin altını çizen Kacır, “Şunu vurgulamalıyım ki, çok dikkatli davranıyoruz. Türkiye’de sekiz küresel marka üretim yapıyor ve büyük bir otomotiv endüstrisi var. Pazar koşullarını, mevcut üreticileri birlikte hesaba kattığımız bir yaklaşımla hareket ediyoruz” dedi. Kacır, MG gibi markaları bünyesinde barındıran SAIC grubuyla da görüşmelerin sürdüğüne işaret etti.

"Üretim üssü olmamız ithalat dalgasını önleyecek"

Yeni yatırımların önemine vurgu yapan Kacır, şunları kaydetti: “Bunlar yeni nesil otomobil yatırımları olarak geliyor. Türkiye’nin hem binek otomobil hem de yeni nesil elektrikli araç üretim kapasitesi artıyor. Türkiye otomotiv sektörü yıllık 1.4 milyon adete yakın araç üretiyor. Yıllık 1 milyona yakın araç ihraç eden bir ülkeyiz. Bu yıl otomotiv ihracatında 36 milyar doları geçiyoruz. Bu kabiliyetin yitirilmemesi önemli. Bunun için Avrupa’nın elektrikli araçlara, şarj edilebilir hibrit araçlarına yönelik dönüşümünü hepimiz biliyoruz. Karbon sıfır hedefleri, yeşil mutabakat hedefleri, önümüzdeki dönemde ana ihracat pazarımızda büyük dönüşümü beraberinde getirecek. Bizim bu değişim ve dönüşüme Türkiye’yi hazır etmemiz gerekiyor. Yani 10 yıl sonra Türkiye hala ağırlıklı olarak içten yanmalı araçlar üreten bir endüstriye sahip olmamalı. 10 yıl sonranın Türkiye’si büyük ölçüde yeni nesil elektrikli araçlar üreten, yeni nesil emisyon seviyesi çok daha düşük ya da emisyonsuz araçlar üreten bir ülke olmalı ki bu ülkenin ihracat gücü devam etsin. Yani BYD olsun Chery olsun SAIC grubu olsun bu markalar artık zaten dünya pazarlarına açılan markalar. Bizim önemli bir otomotiv üssü olmamız ileride bir yeni ithalat dalgasıyla karşılaşmamıza mâni olacak, Türkiye’nin ihracat kabiliyetini daha yükseğe taşıyacak.”

Togg, “otonom” yol haritasını belirledi

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) geçtiğimiz aylarda Ankara’da yeni teknoloji şirketi TruTech’i kurduğunu hatırlatan Kacır, şunları dile getirdi: “TOGG, TruTech ile önemli bir adım attı. Ankara’da 300’e yakın mühendis var şu anda. Daha da büyüyecek ekip. Bu şirket otonom araç teknolojisi çalışıyor. Bakanlık olarak da takip ettiğimiz bir yol haritası var. Yıl yıl otonom seviyesini inşallah daha da ileriye taşıyacak bu ekip. Biz de oraya çok güçlü bir destek veriyoruz. Bir yandan TOGG’un teknoloji yarışında hızlanmasını sağlayacağız. Bir yandan da Türkiye’yi katma değerli hem üretim hem Ar-Ge inovasyon yatırımlarıyla buluşturacağız”.

Sedan model gün sayıyor

TOGG, merakla beklenen sedan modeli T10F’i 2025’in ilk yarısında yollara çıkarmaya hazırlanıyor. T10F Nisan 2025 yılında ön siparişe açılacak. Lansman tarihi için resmi bir açıklama henüz yapılmadı ancak, TOGG’un ön sipariş aldıktan sonra 4 ila 8 hafta içerisinde teslimatlara başladığı biliniyor. Dolayısıyla T10F’in 2025’in ilk yarısında yollara çıkması bekleniyor. C-SUV modeli T10X ile bugüne kadar 40 binden fazla aracını yollara çıkaran TOGG, ODMD verilerine göre, 2024’te 11 ayda 24 bin 361 adet araç sattı. Bursa’da üretim yapan TOGG, son olarak geçen hafta sonu Bursaspor’a şort ve tribün isim sponsoru olduğunu duyurdu.

■ “Teknoloji iş birliği olabilir ama Togg milli kalacak”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TOGG’un BYD’ye ya da farklı bir Çinli markaya satılacağına yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı. Kacır, “TOGG bizim gözbebeğimiz. TOGG’u gerçekten güçlü destekliyoruz ve sahipleniyoruz. Bu sektörde farklı iş birlikleri dünyada oluyor. Yarın bir gün böyle farklı işbirliği yapılabilir, farklı markalarla ama TOGG bir milli marka ve milli marka olarak yoluna devam edecek. Teknoloji iş birliği zaten batarya tarafında Çinli Farasis ile bir ortaklık yaptı. Yarın teknoloji tarafında başka bir marka ile başka bir iş birliği yapabilir. O başka bir konu ama TOGG bizim milli markamız. TOGG’un TOGG olması bizim için kıymetli” dedi. TOGG’un start-up ekosisteminin büyümesine de çok katkı sunduğuna vurgu yapan Kacır, “TOGG onlara inanılmaz bir güç katıyor. TOGG’un kameralarını üreten bir start-up’ımız var Büyütech… Büyütech, TOGG olmasa bu kadar hızlı bu pazarda akredite olamazdı. Şu bir gerçek ki, bir milli marka, bütün mühendislik hakları fikri mülkiyet hakları sizde olan bir marka bu alanlarda daha esnek daha hızlı olabiliyor. Tabii ki diğer küresel yatırımcılar da değerli bizim için. Onlara da teşvik veriyoruz. Onları da destekliyoruz. Ford, Fiat, Renault, Toyota, Hyundai gibi ismini saydığım saymadığım tüm firmalar bizim için kıymetli. Ama bir milli markanın bir sektörde varlığı, Türkiye için paha biçilmez.”