Bloomberg yazdı: Türkiye yükselen dalgaya karşı harekete geçti

Türkiye, AB’nin ardından Çin menşeili elektrikli araç ithalatına yönelik sert önlemler alıyor. AB, Çin malı elektrikli araçlar için sübvansiyonlara yönelik kendi soruşturmasını başlatmıştı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve geçen ay sonunda yayınlanan ‘Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ’e göre; Türkiye’ye elektrikli araç ithal edecek şirketlerin ülke genelinde eşit olarak yayılmış en az 140 yetkili servise sahip olması ve her marka için bir çağrı merkezi açması gerekiyor.

Bloomberg yayın kuruluşu, elektrikli araç ithalatıyla ilgili düzenlemeye ilişkin bir haber yayınladı. Düzenelemede yer alan gerekliliklerin “külfetli” olarak tanımlandığı haberde, tebliğin geniş ölçüde Çin üretimi araçları hedef aldığının düşünüldüğü vurgulandı.

'Neredeyse imkânsız bir görev'

AB ve Türkiye ile serbest ticaret anlaşması bulunan ülkeler düzenleme kapsamı dışında tutulurken, ithalatçılara kurallara uyma konusunda ay sonuna kadar süre verildi. Bloomberg bu durumun da birçok ithalatçı için “neredeyse imkânsız bir görev” olduğunu yazdı.

Bloombeg'ün haberinde "bu ani değişim" karşında şirketlerin beklentileri de yer aldı. Buna göre şirketler daha sıkı düzenlemelerin bu kadar yıkıcı olmaması için değişiklik ya da en azından erteleme arayışında...

Bloomberg'ün "Türkiye yükselen Çinli araç ithalatı dalgasına karşı koymak için hamle yaptı" başlığıyla verdiği haber şöyle devam ediyor:

En büyük zorluk…

Otomotiv danışmanlık şirketi EBS'nin CEO'su Erol Şahin, "Bu kurallar o kadar zor ki, bugün itibarıyla tek bir marka bile kurallara uymuyor" dedi. Şahin, en büyük sorunun ithalatçıların servis istasyonlarını kendilerinin kurması gerekliliğinden kaynaklandığını, bunun da yetkili üçüncü taraf servislerle anlaşmaları zorlaştıracağını söyledi. Şahin, "Amaç Togg'un birkaç bin araç daha satmasıysa yazık olur. Togg daha da gelişmek için iç pazarda da rekabetle yüzleşmeli” ifadelerini kullandı.

Kasım ayında 10 kat arttı

Elektrikli otomobiller, Çinli markaların nispeten uygun fiyatlı olmasının yanı sıra yerli otomobil Togg'un beğenilmesi ve Elon Musk'ın Tesla Inc. şirketinin yakın zamandaki gelişi sayesinde Türkiye'de giderek daha popüler hale geliyor. Sektör derneği ODMD'nin verilerine göre, elektrikli araç satışları bu yıl Kasım ayına kadar bir önceki yıla göre neredeyse 10 kat arttı. Şu anda tüm binek otomobil satışlarının yüzde 7,1'ini oluşturuyor.

‘Ertelenmesi söz konusu değil’

Bloomberg'e gizlilik kaydıyla konuşan Ankara'dan bir yetkili, yeni kuralların hızla gelişen bir sektöre düzen getirmeyi ve kontrollü bir ortamda ilerlemesini sağlamayı amaçladığını söyledi. Yetkili, kuralların gözden geçirilmesi ya da uygulanmasının ertelenmesi gibi bir plan olmadığını söyledi.

Ergün: Aylarca sınırda beklemek zorunda kalabilirler

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergün, Çin'in en çok satan otomobil şirketi olan BYD’nin ülke çapında bir yetkili servis ağı planladığını ve müşterilere hizmet sunmak için bayilerle sözleşmeler imzaladığını söyledi. Ergun, "Kural planlandığı gibi uygulanırsa, ithalatçılar aylarca sınırda beklemek zorunda kalabilir" dedi.

Dağtekin: Mantık doğru ama…

Çinli SAIC Motor Corp'un bir markası olan MG'nin distribütörlüğünü yapan Doğan Trend Otomotiv'in CEO'su Kağan Dağtekin, "Müşteriyi korumayı amaçladığı için düzenlemenin mantığı doğru" dedi ve ekledi: "Ancak, bebeği banyo suyuyla birlikte atmamaya dikkat etmek gerekir. Rekabet yasaları ve mevcut bayi teşkilatı için adil yaklaşım dikkate alınmalıdır."