Cengiz Eroldu, OSD'nin Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçildi

OSD'nin 48’inci Olağan Genel Kurulu İstanbul'da gerçekleştirildi. Genel Kurulda, deprem felaketinin etkileri, otomotiv sanayisinin bu süreçteki çalışmaları ve bu dönemde otomotiv sanayisinin ekonomiye katkısının önemine ilişkin önemli mesajlar paylaşıldı.

OSD’nin yeni döneminde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Cengiz Eroldu yeniden seçilirken, bir önceki dönemde olduğu gibi Başkan Vekili Süer Sülün, Başkan Yardımcıları Münür Yavuz, Erdoğan Şahin, Aykut Özüner ve Muhasip Üye Yusuf Tuğrul Arıkan oldu.

Geçen sene 1 milyon 350 bin adet araç ürettik

Açıklamada Genel Kurul’daki konuşmasına yer verilen Eroldu, Türkiye tarihindeki en büyük doğal felaketlerden birini yaşamanın üzüntüsü içinde olduklarını belirtti.

Eroldu, 2022 yılının Türk otomotiv sektörü açısından değerlendirerek, sektör olarak geçen sene Türkiye'de 1 milyon 350 bin adet araç ürettiklerini, bunun önceki seneye göre yüzde 6 artış anlamına geldiğini aktardı.

Sektör olarak son 10 yılda 10 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Eroldu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yine ihracatta yaklaşık 1 milyon adetle yüzde 4’lük bir büyüme gerçekleştirdik. Toplam ihracatımız da 31,5 milyar dolar oldu. Son 7 yıldır dış ticaret fazlası veren bir sektörüz. 2022 yılını 9,1 milyarlık dış ticaret fazlasıyla kapattık. Diğer taraftan tabii otomotiv sanayi aynı zamanda Türkiye'nin büyümesine, gelişmesine de hizmet eden bir sanayi olarak öne çıkıyor. Türk otomotiv sanayinin ürettiği yerli ürünlerin iç pazar payı, otomobilde yüzde 39, hafif ticari araçlarla yüzde 59, kamyonlarda yüzde 65, otobüslerde yüzde 100, traktörlerde de yüzde 90 mertebesinde.

Bu aslında 2 şeyi gösteriyor; bir tanesi ticari araçlarda ve traktördeki yerli araç payının çok yüksek olmasıdır ki bu çok önemli bir değer. İkincisi, bu tablo bize aslında otomotiv sanayinin ülkenin büyümesine nasıl destek verdiğini de gösteriyor. Özellikle ağır ticari araçlarda ve traktörde neredeyse ülkenin ihtiyacının tamamını yerli sanayiciler karşılayabiliyorlar.

Bu ortaya çıkan tablo, gerçekleştirmesi gerçekten çok zor bir tablo. Bugün Avrupa'nın kaç ülkesinde böyle bir tablo görebiliriz? Herhalde 2-3 ülkede ancak böyle bir sonuç ortaya çıkabilir. Yani böylesine büyük ve önemli bir otomotiv sanayine sahip olmak aslında hepimizin gururudur. Elbette otomotiv sanayimiz, yalnızca finans ve maliye konularında ülkeye destek vermenin ötesinde istihdam yaratması ve AR-GE yapabilmesiyle de farkını ortaya koyuyor."

Cengiz Eroldu, 2022 yılında otomotiv sanayisinin direkt istihdamını da yüzde 9 seviyesinde artırdığını ifade etti.

OSD üyelerinin 15 AR-GE merkezine sahip olduğunu ve 2022 yılındaki toplam AR-GE harcamasının da 7 milyar TL seviyesinde gerçekleştiğini bildiren Eroldu, "Bunun yanında 5 bin 200 kişilik AR-GE istihdamımız var. Bu rakamlar her sene büyüyerek artmaya devam ediyor. Önümüzdeki senelerde de otomotiv sanayinin AR-GE istihdamının daha da arttığını göreceğiz. Diğer taraftan da 2022 senesinde otomotiv sektörü 236 adet patent alma başarısını gösterdi. Bütün bunlar otomotiv sanayimizin AR-GE'de ne kadar arzulu ve istekli bir şekilde çalıştığının önemli göstergeleridir." ifadelerini kullandı.

Dünyanın en çok araç üreten 13. ülkesi Türkiye

Türkiye’nin 2022 yılında dünyanın en çok araç üreten 13’üncü ülkesi olma konumunu koruduğunu anımsatan Eroldu, "Türkiye otomotiv sanayisinin global arenadaki yerine baktığımız zaman, Avrupa Birliği’nde ticari vasıtalarda ve traktörde birinciliğimizi devam ettirdiğimizi görüyoruz. Tüm bunlar, son 50 yıl boyunca Türk otomotiv sanayisinin taş üstüne taş koyarak geldiği sonuçlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Eroldu, 2023 yılına da aslında iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Baktığımız zaman, ilk 2 ay sonuçlarında toplam üretimimiz yüzde 14 artış gösterdi. Diğer taraftan ihracatımızda da yüzde 8’lik bir artışla ilk 2 ayı kapattık ve bu tablo da bizi 2023 yılı için ümitlendiriyor. Otomotiv sanayinin en önemli olmazsa olmaz konusu sanayi üretiminin büyütülmesi. Sektörümüzün hali hazırda 2 milyonluk kapasitesi var. Bu kapasitemizi daha da artırıp daha da fazla değer yaratmak istiyoruz. Burada üç ana başlığımız var. İhracatın korunması ve geliştirilmesi, iç pazarın ticaret dengesi gözetilerek büyütülmesi ve otomotiv parkının gençleştirilmesi." ifadelerini kullandı.

Hedefimiz dünyada ilk 10 ülke arasında yer almak

OSD Başkanı Cengiz Eroldu, otomotiv sektörünün büyük dönüşümünün, jeopolitik gelişmelerin, sıkı iklim hedeflerinin ve çetinleşen ticaret ortamının herkesi zorladığını, ancak bu zorluklara rağmen sektörün gelecek dönemde yine de başarılarını devam ettireceğine inandıklarını vurguladı.

Sektör olarak otomotiv üretiminde Avrupa'da ilk 3 ülke, dünyada da ilk 10 ülke içinde olma gibi stratejik hedeflerinin olduğunu aktaran Eroldu, "Bu hedeflerimizin ülke ekonomisine, insanlarımıza etkisi çok büyük olacak. Cumhuriyetimizin de 100’üncü yılında biz otomotiv sanayicileri olarak bu hedefler arkasında koşmaya, çalışmaya devam edeceğiz. Bundan hiçbir zaman geri adım atmayacağız." ifadelerini kullandı.

Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

Öte yandan, Olağan Genel Kurul’da 1990’lı yıllardan bu yana düzenlenen ve geleneksel hale gelen OSD Başarı Ödülleri’nin sahipleri açıklandı.

2022 yılı performansları sonucunda sahipleri belirlenen OSD Başarı Ödülleri’nde, OSD üyeleri arasında tutar bazında en yüksek ihracatı gerçekleştiren 3 üye ve yıllık bazda ihracatını tutar bazında yüzdesel olarak en fazla artıran 1 üye İhracat Başarı Ödülü almaya hak kazandı.

2022 yılında en fazla patent tescili yapan 3 OSD üyesi "Teknoloji Başarı Ödülü" almaya hak kazanırken, ilk kez 2019 yılında takdim edilmeye başlanan, bağımsız bir jürinin değerlendirmesi sonucunda belirlenen Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi alanında ise 1 OSD üyesi ödüle layık bulundu.

OSD üyelerinin kalite anlayışı, teslimat güvenirliği, teknoloji geliştirmedeki yetkinliği ve rekabetçilik kriterleri çerçevesindeki değerlendirmeleri ile belirlenen "Başarı Ödülleri"nin yanı sıra "Teknoloji ve Yenileşme" ile "Sürdürülebilirliğe Katkı Ödülü" kategorilerinde ödül alan tedarik sanayi firmaları da belirlendi.

Buna göre, 2022 yılında değer olarak en fazla ihracat yapan 3 OSD üyesi "Ford Otomotiv Sanayi AŞ (6,3 milyar dolar ihracat), Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ (3,4 milyar dolar ihracat) ve Oyak Renault Otomobil Fabrikaları AŞ (2,5 milyar dolar ihracat)" olarak belirlenirken, 2022 yılında ihracatını değer bazında en fazla artıran OSD üyesi Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi AŞ (yüzde 40 artış) oldu.

Teknoloji Başarı Ödülü almaya hak kazanan firmalar ise "Mercedes Benz Türk AŞ (87 tescilli patent), Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ (71 tescilli patent), Ford Otomotiv Sanayi AŞ (46 tescilli patent)" şeklinde sıralandı.

Türk Traktör'ün, "Bir İşaretin Yeter" Projesi de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü aldı.

Tedarik Sanayi Ödülü almaya hak kazanan firmalar; Kale Oto Radyatör San. ve Tic. AŞ ve Sazcılar Otomotiv San. Tic. AŞ, TKG Otomotiv San. ve Tic. AŞ ve PİMSA Otomotiv AŞ oldu.

Teknoloji ve Yenileşme Ödülü ise "Coşkunöz Metal Form San. ve Tic. AŞ'ye Dijital Dönüşüm ve Mühendislik Geliştirme Çalışmaları" ve "Martur Fompak International'a Dijital İkiz ve Arttırılmış Gerçeklik ile Müşteri Deneyimi Geliştirme" ile verildi.

Sürdürülebilirliğe Katkı Ödülü almaya hak kazanan firmalar da Ak-Pres Otomotiv AŞ ve Maxion Jantaş Jant Sanayi ve Tic. AŞ olarak belirlendi.