  1. Ekonomim
  2. Otomotiv
  3. Tofaş, Stellantis Otomotiv ile birleşme kararını KAP'a bildirdi
Takip Et

Tofaş, Stellantis Otomotiv ile birleşme kararını KAP'a bildirdi

Tofaş, Stellantis Otomotiv ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme kararı aldı. Karar KAP'a bildirildi. Süreçte sermaye artırımı yapılmayacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tofaş, Stellantis Otomotiv ile birleşme kararını KAP'a bildirdi
Takip Et

Tofaş, yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Stellantis Otomotiv Pazarlama Anonim Şirketi ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme kararı aldı.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

 "Yönetim Kurulu'muzun 20/08/2025 tarihli ve 2025/22 no'lu kararıyla,

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Birleşme Tebliği"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 136 ve devamı maddeleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. Maddeleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde; Şirketimizin tek pay sahibi olduğu Stellantis Otomotiv Pazarlama Anonim Şirketi'nin ("Stellantis Türkiye") tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devir alınması suretiyle Şirketimiz ile Birleşme Tebliği'nin 13'üncü maddesinde tanımlandığı şekilde kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ("Birleşme İşlemi"),  Birleşme İşleminde şirketlerin 30.06.2025 tarihli finansal tablolarının esas alınmasına, Birleşme Tebliği'nin "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" başlıklı 13(2). maddesi uyarınca "Bağımsız Denetim Raporu", "Birleşme Raporu" ve "Uzman Kuruluş Görüşü"nün hazırlanmasına gerek olmadığına, ayrıca Birleşme İşlemi çerçevesinde Şirketimiz Tofaş Türk Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi nezdinde herhangi bir sermaye artırımı gerçekleştirilmemesine, bu kapsamında Birleşme İşlemi'nin SPK'nın II-23.3. sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamına girmediğine,

Bu kapsamda Stellantis Türkiye ile Birleşme Sözleşmesi imzalanmasına, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Birleşme İşlemi'nin genel kurulun onayına sunulmasına gerek bulunmadığına, Birleşme İşlemi'ne ilişkin gerekli diğer belgelerin hazırlanmasına ve/veya temin edilmesine ve onay için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmasına, karar verilmiştir."

Marketlerde 'Cumhur Reyonu' dönemi başlıyor: Ürün fiyatlarının düşmesi bekleniyorMarketlerde 'Cumhur Reyonu' dönemi başlıyor: Ürün fiyatlarının düşmesi bekleniyorEkonomi
Hükümet ve sendikalar uzlaşamadı! Memur zammında son söz Hakem Kurulu’nda!Hükümet ve sendikalar uzlaşamadı! Memur zammında son söz Hakem Kurulu’nda!Ekonomi
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaşa bloke, promosyon ve askerlik borçlanmasında yeni gelişmeMilyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaşa bloke, promosyon ve askerlik borçlanmasında yeni gelişmeEkonomi

 

Otomotiv
Tesla Model Y L'yi satışa sundu: Fiyatı belli oldu
Tesla Model Y L'yi satışa sundu: Fiyatı belli oldu
Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü: Binlerce sıfır otomobil...
Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü: Binlerce sıfır otomobil...
Kredi faizleri zorluyor! İkinci el otomobilde senet dönemi başladı
Kredi faizleri zorluyor! İkinci el otomobilde senet dönemi başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Lekeli sıfır otomobil misliyle değiştirilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Lekeli sıfır otomobil misliyle değiştirilecek
B2 ehliyetle kullanılabiliyor: Yerli elektrikli otomobil ALEXA yollara çıktı
Yerli elektrikli otomobil ALEXA yollara çıktı
Satışlar yüzde 60 düştü, Tesla fiyatlarını yarı yarıya indirdi
Satışlar yüzde 60 düştü, Tesla fiyatlarını yarı yarıya indirdi