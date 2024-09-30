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Çin devi BYD en çok satılan iki modelini geri çağırıyor! 97 bin aracı kapsıyor

Çinli otomotiv devi BYD en çok satılan 2 modelini geri çağırıyor. Markanın direksiyon kontrol ünitesindeki bir üretim hatası nedeniyle Çin'de yaklaşık 97.000 Dolphin ve Yuan Plus model elektrikli aracı geri çağıracağını duyurdu.

Haber Merkezi
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Çin devi BYD en çok satılan iki modelini geri çağırıyor! 97 bin aracı kapsıyor
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Çinli BYD’nin en çok satılan 2 modelinde hata tespit edildi. BYD, Çin'de yaklaşık 97 bin elektrikli aracını geri çağıracağını duyurdu.

Direksiyon kontrol ünitesinde hata tespit edildi 

Geri çağırmanın sebebinin ise direksiyon kontrol ünitesinde meydana gelen bir üretim hatası olduğu bildirildi.

Geri çağrılan modeller açıklandı

Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi'nden (SAMR) yapılan açıklamaya göre geri çağırma işlemi Kasım 2022 ile Aralık 2023 arasında Çin'de üretilen Dolphin ve Yuan Plus elektrikli modellerini kapsayacak.

SAMR açıklamasında şirketin bayilerinden geri çağrılan araçlara fiziksel bir düzeltme yüklemelerini isteyeceği belirtildi.

İhraç edilip edilmediğine dair bilgi yok

Açıklamada etkilenen elektrikli araçlardan herhangi birinin ihraç edilip edilmediğine dair ise bilgi verilmedi.

En çok satılan modellerden

Geçen yıl her iki model de BYD'nin Çin'de en çok sattığı modeldi. Bu modeller, şirketin yıl içinde sattığı 3 milyon aracın yüzde 26'sını oluşturdu.

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