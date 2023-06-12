Citroën CEO’su Koskas: Türkiye’ye 2. yarıda daha fazla araç göndereceğiz

Aysel YÜCEL

Citroën CEO’su Thierry Koskas, geçen hafta gerçekleştirdiği İstanbul ziyareti sırasında, sınırlı sayıda basın mensubu ile bir araya geldi. Koskas, beklentilerinin üzerinde büyüdükleri Türkiye’ye daha fazla araç göndereceklerini, bunun için birtakım hazırlıklar yaptıklarını açıkladı.

Fransız PSA Grubu bünyesindeki Citroën, üst üste satış rekorlarının kırıldığı Türkiye pazarında büyümesini hızlandırdı. Mayıs ayında 8 bin 528 adetlik satışa ulaşarak açık ara kendi rekorunu tazeleyen Citroën Türkiye, globalde satış sıralamasında Fransa’nın ardından ikinci sıraya yükseldi. Türkiye otomotiv pazarında satışlar mayıs ayında, 2022’nin aynı ayına göre yüzde 70,9 büyürken, Citroën aynı dönemde yüzde 581 büyüdü. Marka böylece, yılın ilk 5 ayında 2022’nin aynı dönemine göre 130 büyüyerek toplamda 24 bin 16 adetlik satışa ulaştı. Bu dönemde Citroën, hafif ticari araç segmentinde de yıllık bazda yüzde 300 büyüme kaydetti. Citroën’in bu satış başarısında, her segmente yönelik güçlü bir model sunabilmenin etkisi olduğu vurgulandı.

İşte Citroën’in bu hızlı büyümesi, markanın global CEO’su Thierry Koskas’ı Türkiye’ye getirdi. CEO Thierry Koskas, Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım’ın ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısında, markanın pazardaki performansına vurgu yaparak, “İşimizi müthiş etkileyici bir düzeyde büyütüyoruz. Mayıs ayı muhteşemdi. Türkiye’nin, markanın anavatanı Fransa’da sonra en büyük ikinci ülke olarak böylesi olağanüstü sonuçlar elde ettiğini görmek çok memnun edici. Ziyaretimin ana sebepleri bunlar” dedi.

Türkiye’nin 1 milyon adetlik iç pazar satışına ulaşma yolunda olduğuna işaret eden Koskas, böylesine güçlü bir pazarda araç arzının talebin gerisinde kaldığını hatırlatarak, “Türkiye’de çok güçlü bir talep var. Biz de pazara tahsis ettiğimiz hacmi buna göre ayarlıyoruz. Yeni modelimiz C4 X, hafif ticari araçlarda çok yüksek talep var. İşte benim işim Citroën’in Türkiye’de daha fazla otomobile kavuşmasını sağlamak. Yılın ikinci kısmında, daha fazla otomobilin Türkiye’ye tahsis edileceğini göreceksiniz. Aslında bazı kararlar da verdik. Örneğin, C4 X’in üretildiği İspanya fabrikasında üretimi artıracağız ve bu doğrudan Türkiye’ye yarayacak. Bu tarz kararlar veriyoruz. Aynı zamanda bir de şöyle bir şey yapacağız: Üretim hacmini Türkiye ile Avrupa ülkeleri ve belki diğer ülkeler arasında bölüştürdüğümüzde Türkiye’ye avantaj sağlayacağız” diye konuştu.

Türkiye’de ‘top 5’ hedefi var

Thierry Koskas, Türkiye’de de satış yapan markalar arasında ilk 5 içinde yer almak istediklerini vurgulayarak, “Bu hedefe 2025’te ulaşmayı hedefl emiştik. Ancak daha erken olursa çok mutlu olacağız” dedi. Koskas, Türkiye’de hafif ticari araç üretimi planının da gündemlerinde olmaya devam ettiğini söyledi.

2023 satış hedefini yüzde 22 artırdı

Citoroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, 2023’e 49 bin adetlik yıllık satış hedefi yle girdiklerini hatırlatarak, son aylarda pazarda sağladıklıkları yüksek performansın ardından bu hedefi yukarı yönlü revize ettiklerini açıkladı. Alkım, “Pazarda çok ciddi bir talep var. Pazar, 1.3 milyon adetler ritminde ilerliyor. İlk 5 ayda bu hedefi n çok daha üstüne çıktığımızı görüyoruz. Biz haziran ayı sonunda adet olarak çoktan geçen yılın üstüne çıkmış olacağız. İlk 4 ayda 24 bin adet araç sattık, geçen yıl ise toplamda 28 bin adetti bu rakam. Yılsonu satış hedefi mizi 60 bin adetin üzerine çıkardık. Bu noktadan sonra bizim Amiral Gemimiz dediğimiz C4 X’in üretimindeki artış bizi çok daha fazla etkileyecek” açıklamasını yaptı.

“Kurdaki artışa rağmen umutluyuz”

Döviz kurundaki hızlı yükselişin satışlara olası etkisini de değerlendiren Alkım, “Gözümüz kurda. Pazarın ilk 5 aylık ritmi bu şekilde giderse satışlar 1.3-1.5 milyon adete ulaşacak gibi görünüyor. Elbette ki kura bağlı olarak yükselme ya da düşüşler olacak. Yine de yılı en az 900 binin üzerine bitiririz gibi duruyor” dedi.