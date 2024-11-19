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Dünyaca ünlü otomobil firması logosunu değiştirdi! İşte yeni logo

İngiliz otomotiv devi Jaguar, radikal bir adım atarak 2026’da piyasaya süreceği otomobillerde yeni bir logo kullanacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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Dünyaca ünlü otomobil firması logosunu değiştirdi! İşte yeni logo
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Otomotiv sektöründe dönüşüm yılları sürerken birçok firma elektrikli araçlar çağına uyum sağlamaya çalışıyor. Markaların yeniden yapılanma kapsamında gerçekleştirdiği yeniliklerden biri olan 'logo değişimini' Jaguar da uygulamaya başladı.

Ünlü otomobil üreticisi hem markasının adını yeni bir fontla yazacak, hem de 16 çubuklu bir ızgara üzerinde Jaguar yer alan bir görsel kullanacak.

 

Araçlarında monogram da kullanacak

Logo değişiminin yanında Jaguar tarafından bir yenilik daha duyuruldu, firma artık araçlarında monogram da kullanacak. Jaguar'ın yayınladığı yeni monogramda J ve R harflerinin birleştirildiği görüldü.

Jaguar CEO'su Adrian Mardell, yeniden markalaşma ile her şeyi sıfırladıklarını söyledi, CEO'ya göre Jaguar'ın yeni otomobillerinin üretim amacı sürücülerle duygusal bir bağ kurmak olacak.

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