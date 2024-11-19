Dünya Nvidia'ya odaklandı! Piyasalar harekete geçmek için sonuçları bekliyor

Küresel piyasalar adeta ABD'li teknoloji şirketi Nvidia'nın açıklayacağı bilançoya odaklandı. Şirket, Çarşamba günü piyasalar kapandıktan sonra 3. çeyrek sonuçlarını duyuracak. ABD seçimlerinin etkisinin geçmesi ile teknoloji sektöründe yaşanan son gerilemenin ardından, Nvidia'nın sonuçlarının yılın geri kalanında piyasayı şekillendirmede önemli bir rol oynayacağı tahmin ediliyor.

Rekor bekleniyor

Visible Alpha'ya göre Wall Street analistleri, çip üreticisinin gelirinin bir önceki yıla göre %84 artarak 33,28 milyar dolara, net kazancının ise bir önceki yılki 9,24 milyar dolarlık sonuçtan (hisse başına 37 sent) 17,45 milyar dolara (hisse başına 70 sent) çıkmasını bekliyor. Veri şirketi Zack'in tahmini ise toplam gelirin yıllık bazda %81 artarak 32,8 milyar dolara ve hisse başına kazancın yıllık bazda %85 artarak 0,74 dolara çıkmasının beklendiğini ortaya koyuyor.

Nvidia'nın büyümesi

Nvidia'nın yükselişi ise yapay zeka çılgınlığı ile paralel büyüdü. Open AI şirketinin piyasaya sürdüğü yapay zeka programı ChatGPT'nın adeta bir devrim yaratmasıyla artık yapay zeka programları finanstan eğitime, sanattan hizmet sektörüne, bilişimden insan kaynaklarına kadar her sektörde kullanılıyor. Otomobiller, mobil cihazlar gibi bir çok akıllı araç da yapay zekaya uyumlu hale geldi. Sadece Open AI değil, Google, Twitter, Apple gibi bir çok şirket kendi programlarını piyasaya sürdü. İşte bu trend, teknoloji şirketi Nvidia'nın muazzam büyümesini sağladı.

Hisseleri son 5 yılda yüzde 2.700'ün üzerinde büyüdü

Oyunlar için grafik çipleri ile adını teknoloji dünyasında duyuran Nvidia ise yapay zekayı destekleyen işlemciler için çipler üreten bir teknoloji şirketi. Nvidia hisseleri son beş yılda yüzde 2.700'ün üzerinde büyürken yılbaşından bu yana yüzde 200'e yakın arttı. Donald Trump'un kazandığı ABD Başkanlık Seçimlerinin ardından ise ABD'li şirketin hisseleri yüzde 2,2 daha arttı ve Nvidia'nın değeri 3,65 trilyon dolara ulaştı. Apple'ı geçen firma dünyanın en büyük şirketi konumuna geldi.

Nvidia'nın çeyrek sonuçlarının yeni ralli başlatması bekleniyor

Seçim sonrası Trump'un etkisinin geçmesiyle teknoloji şirketlerinin hisseleri hafif satıcılı seyretti. New York'un Nasdaq endeksinde işlem gören Nvidia'nın salı günü piyasa büyüklüğü 3.44 trilyon dolar olurken Apple'ın büyüklüğü ise 3.45 trilyon dolar oldu. Nvidia'nın çeyrek sonuçlarının yeni bir ralli başlatması bekleniyor. Öte yandan şirketin kurucusu ve CEO'su olan Tayvan asıllı ABD'li iş insanı Jensen Huang'ın serveti de 122 milyar dolar civarında seyretmekte.