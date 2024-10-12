En pahalı elektrikli araç şarj etme maliyeti hangi ülkede?

Elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji dönüşümü kapsamında faydalı görülürken, içten yanmalı motorlu yani bildiğimiz fosil yakıtlı araçlara göre çok daha tutumlu bir yakıt tüketimi bulunuyor.

Ülkelerde kullanılan elektrik kaynakları, enerji fiyatlarının seviyeleri ve vergilendirme sistemleri elektrikli araç bataryalarının şarj dolumlarında fiyat farklılıkları gösteriyor.

Avrupa Alternatif Yakıtlar Gözlemevi'nin (EAFO) verilerine göre, Avrupa’da Norveç'te bir elektrikli aracı şarj etmek ortalamadan yüzde 25 daha pahalı oluyor.

Genel olarak yenilenebilir enerji payı yüksek olan ülkelerde fiyatlar daha düşük kalırken, Almanya gibi enerji ithalatı pahalı olan ülkelerde ise şarj dolumu daha pahalıya geliyor.

Ülkelerde bir elektrikli araç şarjı kaç Euro’ya doluyor?

Euronews haberine göre, İzlanda'nın bol miktarda yenilenebilir enerji kaynağına sahip olmasının elektrikli araç şarj fiyatlarını düşürdüğü görülüyor. Ülkede bir DC şarj noktasında yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar 40,25 kW güç ile 25 dakika şarj olmuş bir Tesla Model 3 ile 100 kilometre gitmenin maliyeti 2,9 euro olurken, Norveç'te ise bu maliyet 18,9 euro oluyor.

Norveç’in ardından en pahalı şarj dolumu 17 Euro’ya Slovenya’da olurken, onu da 10 Euro ile Estonya takip ediyor.

4. sırada Türkiye geliyor

Türkiye’de şarj olmuş bir Tesla Model 3 ile 100 kilometre gitmenin maliyeti ise 9,8 euro oluyor. Kıbrıs, Malta, Yunanistan, Letonya, Romanya, Lüksemburg, Litvanya ve Lihteştayn da Türkiye ile aynı maliyete sahip ülkeler oluyor.

En ucuz maliyet hangi ülkede?

4,6 Euro’ya Finlandiya’da elektrikli araçla 100 kilometre gidilirken, 3,2 Euro Portekiz’de ve 2,9 Euro’ya İzlanda’da şarj maliyeti bulunuyor.